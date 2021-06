C’est toujours un bon signe lorsque les astronomes sont francs sur la façon dont les observations les ont intrigués.

Un de ces objets déroutants, découvert par un projet appelé Variables VISTA dans l’enquête Via Lactea, ou VVV, semble n’être que le deuxième du genre connu des scientifiques – et un genre qui semble particulièrement dramatique, selon de nouvelles recherches. C’est la conclusion d’une équipe de scientifiques qui a repéré un brillant Star qui a failli disparaître sous leurs yeux.

« Parfois, nous trouvons des étoiles variables qui n’entrent dans aucune catégorie établie, que nous appelons » qu’est-ce que c’est ? « , ou des objets » WIT « », co-auteur Philip Lucas, astronome à l’Université de Hertfordshire dans le ROYAUME-UNI, dit dans un communiqué . « Nous ne savons vraiment pas comment ces géants clignotants ont vu le jour. C’est excitant de voir de telles découvertes de VVV après tant d’années à planifier et à rassembler les données. »

L’équipe d’astronomes s’est concentrée sur les observations d’un objet baptisé VVV-WIT-08 pour l’enquête qui l’a découvert. L’étrange spectacle est à plus de 25 000 années-lumière de la Terre en direction du centre de la voie Lactée , et les chercheurs ont pu les voir avec non seulement le projet VVV, mais aussi l’expérience de lentille gravitationnelle optique (OGLE).

Après avoir creusé dans les mesures, les scientifiques soupçonnent maintenant que l’objet est une étoile massive, 100 fois plus grande que la Soleil , qui est périodiquement bloqué par un objet compagnon plus petit entouré d’un disque opaque.

Ce qu’est précisément cet objet plus petit, les scientifiques ne le savent pas encore.

« C’est incroyable que nous venons d’observer un objet sombre, grand et allongé passer entre nous et l’étoile lointaine et nous ne pouvons que spéculer sur son origine », a déclaré le co-auteur Sergey Koposov, astronome à l’Université d’Édimbourg au Royaume-Uni. dans un rapport.

Les observations VVV-WIT-08 marquent la deuxième fois que les scientifiques ont vu ce modèle particulier ; l’éclat d’une étoile massive connue sous le nom de Epsilon Aurige de moitié tous les 27 ans lorsqu’un nuage de poussière passe entre les observateurs et l’étoile. Un autre exemple s’estompe tous les 69 ans, et les chercheurs qui ont étudié VVV-WIT-08 ont jusqu’à présent trouvé deux autres de ces objets étranges, qu’ils ont surnommés des étoiles « géantes clignotantes ».

Cela porte le total de ces objets observés à cinq, bien que les scientifiques s’attendent à ce qu’il y en ait d’autres à détecter.

« Il y a certainement plus à trouver, mais le défi consiste maintenant à déterminer ce que sont les compagnons cachés et comment ils ont été entourés de disques, malgré leur orbite si loin de l’étoile géante », a déclaré l’auteur principal Leigh Smith, astronome. à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, a déclaré dans le communiqué. « Ce faisant, nous pourrions apprendre quelque chose de nouveau sur la façon dont ces types de systèmes évoluent. »

La recherche est décrite dans un document publié vendredi 11 juin dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

