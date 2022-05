Une émission de téléréalité Netflix a dépassé Bridgerton aux États-Unis selon Nielsen

in

Netflix

Après des semaines au cours desquelles Bridgerton est resté en tête des classements aux États-Unis, Nielsen a confirmé qu’il était détrôné.

©NetflixUne émission de téléréalité Netflix a dépassé Bridgerton aux États-Unis selon Nielsen.

La deuxième saison de Bridgerton créé sur le service de streaming Netflix le 25 mars et nous pouvons officiellement dire qu’ils ont répété la fureur générée dans le premier opus sorti fin 2020. Comme prévu, le public est de leur côté depuis des semaines, mais cela a pris fin dans le monde entier et maintenant il On sait ce qui s’est passé avec la création de Shonda Rhimes aux États-Unis.

Encore une fois, les données sont proposées par le spectateur-mètre nielsonqui fondent leurs reportages sur les téléspectateurs et utilisateurs américains des plateformes Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Hulu TV Oui AppleTV+. Comme toujours, il faut préciser que ce que l’on verra ci-dessous est retardé de près d’un mois en raison du temps qu’il faut pour collecter les chiffres.

+ L’émission de téléréalité qui a détrôné Bridgerton aux États-Unis.

Selon la dernière mise à jour de nielson, le plus regardé aux États-Unis entre la semaine du 11 et du 17 avril était la Ultimatum : se marier ou passer à autre choseavec un total de 1 099 millions de minutes jouées. De cette façon, l’émission de téléréalité d’une saison animée par Nick et Vanessa Lachey a réalisé ce qui semblait impossible : battre Bridgerton sur le marché local.

Cette émission suit six couples différents qui sont sur le point de se marier. L’un d’eux est totalement déterminé à le faire, mais l’autre partie ne l’est pas complètement. Un ultimatum est lancé entre eux et dans huit semaines, ils doivent s’engager à se marier ou à passer à autre chose, tandis que chacun d’eux doit choisir un nouveau partenaire potentiel parmi les autres couples, une opportunité qui peut changer la vie de deux personnes en particulier.

En deuxième place était Tu ferais mieux d’appeler Saul avec 950 millions de minutes jouées et Bridgerton il est resté à la troisième place avec 885 millions de minutes regardées. Le reste du Top 10 hebdomadaire a été complété par : Cocomelon (719 M€), NCIS (691 M€), Heartland (642 M€), Moon Knight (638 M€), Reine du Sud (635 M€), Criminal Minds (532 M€) Oui Charme (503M).

