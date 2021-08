Une émission de téléréalité de survie de célébrités arrive sur HBO Max

Après avoir atterri dans Amérique latine, HBO Max continue de produire des contenus originaux de ces pays dans toutes sortes de formats, réaffirmant ainsi son poids sur le marché. En ce sens, la plate-forme de diffusion a annoncé aujourd’hui le tournage d’un nouveau télé réalité survie avec célébrités, qui aura lieu au Brésil. C’est une nouvelle version de Le pont qui devrait sortir bientôt et qui deviendra sûrement une tendance en raison de sa distribution et de ses défis.

L’acteur Murilo Rosa présentera l’émission de téléréalité brésilienne (HBO Max).



La série de Nombre maximal d’originaux cherche à réunir 14 personnalités du monde de art, les réseaux sociaux et le sport, qui osent relever les défis les plus risqués. En quoi consiste? Les participants – qui seront isolés dans le la nature– aura 20 jours construire un pont de 300 mètres. Mais ils n’auront aucune aide : leurs matériaux de construction ne seront ni plus ni moins que tout ce qui les entoure. De cette façon, ils doivent arriver à un île.

Ceux qui viennent sur l’île se disputeront 500 000 R € (HBO Max).



Le gagnant sera choisi par vote. Sans aucun doute, cela générera une grande discorde. C’est que lors du voyage vers l’île, le groupe doit générer des alliances pour être plus fort et atteindre l’objectif. Une fois que tout le monde sera sur des bases solides, il sera choisi par vote qui remportera le R € 500 mille offert par HBO Max au candidat qui a su survivre et tirer le meilleur parti de tous les outils. Ce sera à ce moment-là que le participant choisira de conserver 100% du prix ou de le partager avec ses collègues.

Max Originals prépare la version brésilienne de The Bridge (HBO Max).



Qui participera à The Bridge ?

Ce seront des célébrités brésiliennes qui couvriront tous les domaines. L’acteur Murilo Rosa, qui a été présenté principalement à la télévision locale, sera chargé de présenter le reste des célébrités. Danielle Winitis (actrice), Pepita (chanteuse), Henrique Fares (influenceuse) et Suyane Moreira (mannequin) feront partie de celles qui encourageront cette émission de téléréalité. Ils concourront également pour le R € 500 000 Badauí (chanteur), Fábio Beltrão (acteur), Paola Santerini (femme d’affaires), Diego del Río (police civile), Boaventura Carneiro (entrepreneur culturel), Priscila Sena (mannequin), Polly Marinho (actrice) et Jordana Louise (architecte).

Acteurs, chanteurs, entrepreneurs et influenceurs brésiliens feront partie de The Bridge (HBO Max).



Thomas Yankelevich, responsable du contenu général de WarnerMedia en Amérique latine, a assuré qu’il s’agissait d’une « émission de téléréalité sans précédent ». Il a également promis : «Le pont Il a tous les ingrédients pour séduire le public : casting diversifié, avec des noms déjà connus du public, des challenges vivants, de la survie dans la nature et bien plus encore. On sait que les Latinos sont passionnés par ce type de programme, à quel point ils vibrent et suivent chaque instant ».