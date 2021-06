Une éclipse solaire en «cercle de feu» apportera un lever de soleil tamisé au nord-est des États-Unis et au Canada jeudi

Pour ceux qui vivent dans la péninsule supérieure du Michigan, ou dans l’État de New York et la Nouvelle-Angleterre, ainsi que dans les parties sud de l’Ontario et du Québec, le lever du soleil de jeudi (10 juin) apportera une image saisissante d’un croissant de soleil se levant à l’est -nord-est. C’est parce que la lune traversera une partie du soleil lors de la première éclipse solaire de l’année.

Pour voir le lever du soleil en croissant, trouvez un horizon plat et dégagé sans aucune obstruction. C’est probablement une bonne idée de faire des repérages dans les jours précédents afin de ne pas chercher à la hâte avant l’aube le matin clé. Certains hauts toits ou certains rivages peuvent offrir une telle vue.

Avec le solstice d’été qui n’arrive que 10 jours plus tard, le soleil se lève maintenant le plus tôt possible, mais cela vaudra la peine de renoncer à un peu de sommeil si les conditions météorologiques locales le permettent.

Éclipse « Cein de feu » 2021 : Quand, où et comment voir l’éclipse solaire annulaire du 10 juin

De nombreux endroits verront les quatre cinquièmes ou plus du diamètre du soleil cachés par la nouvelle lune lorsqu’elle émergera au-delà de l’horizon est-nord-est, et avec autant de soleil couvert, on peut se demander si l’éclipse aura une influence sur la illumination globale du ciel. L’aube semblera-t-elle plus sombre par rapport à un matin normal avec un soleil rond et plein?

La seule façon de le savoir est de s’assurer que vous êtes là-bas tôt ; vérifiez si le crépuscule du matin avant le lever du soleil semble effrayant, car l’éclipse commencera bien avant le lever du soleil. La réfraction atmosphérique de la lumière du soleil pourrait produire des images de mirage colorées au lever du soleil.

Il sera probablement trop tôt dans la journée pour que l’éclipse assombrisse le paysage – mais encore une fois, avec autant de soleil couvert, la lumière du soleil ne viendra que des membres les plus sombres du soleil et pas autant de son disque lumineux. Ainsi, peut-être que l’effet ne diminuera pas la luminosité de la lumière du soleil autant qu’il en altérera la qualité ; l’éclairage global peut sembler étrangement « sombre » ou de couleur ambrée.

Études analogiques



Cela pourrait valoir la peine de revenir sur les éclipses passées où une fraction similaire du soleil était couverte pour voir quels effets du ciel ont été notés par les observateurs.

Dans son autobiographie : « Starlight Nights », Leslie C. Peltier a écrit sur son observation d’une éclipse solaire partielle le 8 juin 1918. Depuis sa maison de Delphos, Ohio, l’éclipse a atteint une couverture de 77,5%. Lorsque l’éclipse atteignit son apogée, Peltier décrivit la scène dans son ensemble : « Les champs voisins, les vues lointaines, tout semblaient enveloppés d’un crépuscule précoce surnaturel. Le ciel semblait plus sombre – des ombres faibles et indistinctes. de l’ouest. »

Pour une éclipse solaire survenue le 7 mars 1970, le magazine Sky & Telescope, dans son numéro de mai 1970, a rapporté des impressions d’observateurs à partir d’un certain nombre d’endroits. De Chicago où la magnitude de l’éclipse était de 72%, une personne a commenté « le bleu anormal du ciel et la teinte jaune foncé de la lumière du soleil affaiblie ». Un autre rapport d’Ottawa, en Ontario, a déclaré que « les environs semblaient très étranges, presque comme illuminés par une demi-douzaine de pleines lunes », près de la mi-éclipse (83 %).

En rapport: Guide de l’éclipse solaire 2021 : quand, où et comment les voir

Cette carte montre comment l’éclipse solaire du 10 juin 2021 apparaîtra dans les villes de l’est des États-Unis (Crédit image : NASA/JPL-Caltech)

Le 10 juillet 1972, une éclipse partielle a atteint une couverture de 79,5% au-dessus de la ville de New York. Le lendemain, selon le New York Times, « les arbres et les nuages ​​semblaient être vus à travers des lunettes Polaroid ; l’éblouissement était atténué » au plus fort de l’éclipse. Il est intéressant de noter que lors de cette éclipse à venir, la magnitude de l’éclipse pour New York sera pratiquement la même : 79,7 %, huit minutes après le lever du soleil.

L’éclipse en dehors de l’annularité



Aucun endroit aux États-Unis ne verra le « cercle de feu ». Cependant, certaines parties du Minnesota, du Wisconsin et du Dakota du Nord, ainsi qu’une partie des provinces du sud-est du Manitoba et du sud-ouest de l’Ontario seraient témoins de la phase annulaire, sauf qu’elle se produit sous l’horizon avant le lever du soleil ; une « fausse zone » d’éclipse annulaire.

Cette carte montre comment l’éclipse apparaîtra dans certaines villes qui verront des phases partielles de l’événement. (Crédit image: Sky & Telescope)

Depuis Fargo, dans le Dakota du Nord, par exemple, l’anneau se forme à 4 h 56 min 06 s, heure avancée du centre et dure un peu plus de trois minutes et demie. Dommage que le soleil soit à environ 6 degrés sous l’horizon est-nord-est ! Au moment où le soleil se lève enfin à 5h36 du matin, la magnitude sera réduite à seulement 26,5%, la lune se retirant rapidement du disque solaire.

Le tableau ci-dessous fournit des détails pour cinq emplacements très proches ou à l’intérieur de la « fausse trajectoire d’éclipse annulaire ». La durée de la « fausse annularité » est fournie en minutes et secondes, l’heure du lever du soleil et les valeurs de magnitude qui l’accompagnent, ainsi que l’heure de la fin de l’éclipse.

Emplacements dans la « fausse zone » de l’éclipse du 10 juin. (Toutes les heures locales) Emplacement Max. éclipse Durée Altitude Ordre de grandeur L’éclipse se termine Minneapolis, Minnesota 4:51:19 – -5.7° 30,4% 5:46:53 Duluth, Minnesota 4:52:30 2m 52s -3.8° 52,2% 5:48:42 Fargo, Dakota du Nord 4:56:06 3m 34s -5.7° 26,5% 5:51:24 Winnipeg, MB 4:59:42 2m 11s -3,3° 54,3% 5:55:48 Minot, Dakota du Nord 5:01:00 2m 21s -6,3° 62,7% 5:55:54

Les cinq cas concernent les cas où l’éclipse maximale est d’environ 6 degrés ou moins sous l’horizon – une période connue sous le nom de «crépuscule civil» – lorsque le ciel devient normalement suffisamment lumineux pour que les automobilistes éteignent leurs phares. Mais le 10 juin, la lueur du ciel peut être assez modérée ou peut-être même brièvement absente en raison de la phase annulaire déjà en cours. Minneapolis n’est pas dans le chemin de la fausse annularité, mais juste à l’extérieur de sa limite sud.

Si une couverture nuageuse élevée est présente le long de l’horizon est, le ciel peut sembler particulièrement funky. Selon la clarté du ciel et la quantité et le type de couverture nuageuse locale le matin de l’éclipse, peut-être que l’ombre de la lune elle-même sera évidente, projetée bas sur le ciel oriental, bien que très probablement tout assombrissement n’aura aucune forme ou contour notable.

Il serait utile de comparer à quoi ressemble le ciel juste avant le lever du soleil du 10 juin à celui des 9 et 11 juin, notamment à l’aide d’un objectif d’appareil photo grand angle ou mieux encore d’une vidéo ou d’une séquence rapide de photographies du ciel de l’Est qui pourraient finalement s’avérer assez dramatique.

Protégez vos yeux

C’est toujours une mauvaise idée de regarder le soleil sans équipement de protection, même pendant une éclipse. Pour observer en toute sécurité une éclipse solaire, vous devrez utiliser des lunettes spéciales pour éclipse solaire. Si vous utilisez un télescope ou des jumelles, il est impératif de les équiper de filtres solaires appropriés, car regarder le soleil à travers une loupe peut causer des dommages graves et permanents à vos yeux.

Si vous ne possédez pas de lunettes à éclipse solaire ou que vous ne pouvez pas les obtenir à temps pour l’éclipse de jeudi, vous pouvez transformer votre boîte de céréales en projecteur d’éclipse ou essayer de fabriquer un projecteur solaire sécurisé avec des jumelles.

