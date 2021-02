Une comète du bord du système solaire a déclenché un hiver qui a tué les dinosaures il y a 66 millions d’années: étude de Harvard

17 févr.2021 12:23:07 IST

Il y a soixante-six millions d’années, un énorme objet céleste a frappé au large de ce qui est aujourd’hui le Mexique, déclenchant un «hiver d’impact» catastrophique qui a finalement anéanti les trois quarts de la vie sur Terre, y compris les dinosaures. Une paire d’astronomes à Harvard disent qu’ils ont maintenant résolu les mystères de longue date entourant la nature et l’origine de «l’impacteur Chicxulub». Leur analyse suggère que c’était une comète originaire d’une région de débris glacés au bord du système solaire, que Jupiter était responsable de son écrasement sur notre planète et que nous pouvons nous attendre à des impacts similaires tous les 250 à 750 millions d’années.

L’article du duo, publié dans la revue Rapports scientifiques cette semaine, repousse une théorie plus ancienne selon laquelle l’objet était un fragment d’un astéroïde provenant de la ceinture principale de notre système solaire.

« Jupiter est si important parce que c’est la planète la plus massive de notre système solaire », a déclaré l’auteur principal Amir Siraj. AFP.

Jupiter finit par agir comme une sorte de «flipper» qui «propulse ces comètes de longue période entrantes sur des orbites qui les rapprochent très près du Soleil».

Les soi-disant «comètes de longue période» proviennent du nuage d’Oort, considéré comme une coquille sphérique géante entourant le système solaire comme une bulle faite de morceaux de débris glacés de la taille d’une montagne ou plus. Les comètes à longue période mettent environ 200 ans à orbiter autour du Soleil et sont également appelées sungrazers en raison de leur proximité. Parce qu’elles proviennent du gel profond du système solaire externe, les comètes sont plus glacées que les astéroïdes et sont connues pour les traînées de gaz et de poussière étourdissantes qu’elles produisent en fondant.

Mais, a déclaré Siraj, l’impact évaporatif de la chaleur du Soleil sur les sungrazers n’est rien comparé aux forces de marée massives qu’ils subissent lorsqu’un côté fait face à notre étoile.

« En conséquence, ces comètes subissent une telle force de marée que la plus massive d’entre elles se briserait en un millier de fragments, chacun de ces fragments étant suffisamment gros pour produire un impacteur de la taille de Chicxulub, ou un événement meurtrier de dinosaures sur Terre. »

Siraj et son co-auteur Avi Loeb, professeur de sciences, ont développé un modèle statistique qui montrait la probabilité que des comètes de longue période frapperaient la Terre, ce qui correspond à l’âge de Chicxulub et d’autres impacteurs connus.

La théorie précédente selon laquelle l’objet était un astéroïde produit un taux attendu de tels événements qui était divisé par un facteur dix par rapport à ce qui a été observé, a déclaré Loeb. AFP.

Une autre preuve en faveur de l’origine des comètes est la composition de Chicxulub: seulement environ un dixième de tous les astéroïdes de la ceinture principale, qui se situe entre Mars et Jupiter, sont constitués de chondrite carbonée, alors que la plupart des comètes en ont.

Les preuves suggèrent que le cratère Chicxulub et d’autres cratères similaires, tels que le cratère Vredefort en Afrique du Sud qui a été frappé il y a environ deux milliards d’années, et le cratère Zhamanshin vieux d’un million d’années au Kazakhstan, contenaient tous de la chondrite carbonée.

L’hypothèse peut être testée en étudiant plus avant ces cratères, ceux de la Lune, ou même en envoyant des sondes spatiales pour prélever des échantillons de comètes.

« Cela a dû être un spectacle magnifique de voir ce rocher approcher il y a 66 millions d’années, qui était plus grand que la longueur de l’île de Manhattan », a déclaré Loeb, même si, idéalement, nous aimerions apprendre à suivre de tels objets et trouver des moyens de dévier. eux si nécessaire.

Loeb a ajouté qu’il était enthousiasmé par la perspective que l’Observatoire Vera Rubin au Chili devienne opérationnel l’année prochaine.

Le télescope pourrait être capable de voir les perturbations des marées des comètes à longue période « et sera extrêmement important pour faire des prévisions pour les 100 prochaines années, pour savoir si quelque chose de mal pourrait nous arriver ».

Bien que Siraj et Loeb aient calculé que les impacteurs de type Chicxulub se produiraient une fois tous les quelques centaines de millions d’années, « c’est une chose statistique, dites-vous, » en moyenne, c’est de temps en temps « , mais on ne sait jamais quand le prochain viendra ». dit Loeb.

« La meilleure façon de le découvrir est de fouiller le ciel », a-t-il conclu.

