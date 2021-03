Une boule de feu illumine le ciel nocturne au-dessus du Royaume-Uni alors qu’un météore se brise

Un énorme météore boule de feu a brièvement éclairé le ciel nocturne au-dessus du Royaume-Uni dimanche 28 février et a été vu par un nombre potentiellement record de personnes.

La boule de feu a explosé dans le ciel à 21h54 heure locale au-dessus du sud-ouest de l’Angleterre pendant environ six secondes. Des témoins ont déclaré que le météore émettait une lumière inhabituellement brillante qui a été vue à travers le Royaume-Uni et aussi loin que l’Irlande et les Pays-Bas. Certaines personnes à proximité de la boule de feu ont également déclaré avoir entendu un boom sonore. Les experts estiment que l’astéroïde se déplaçait à environ 48278 km / h lorsqu’il a frappé l’atmosphère et a commencé à brûler, selon un déclaration de la UK Fireball Alliance (UKFall) .

Plus de 800 personnes ont signalé l’observation de météores au UK Meteor Observation Network – un groupe amateur d’observateurs de météores qui fournissent des données à l’Organisation internationale des météores – et beaucoup ont également soumis des vidéos capturées par la sonnette et les caméras de sécurité. Les observations et les images pourraient en faire l’un des météores boules de feu les plus bien documentés jamais enregistrés sur la terre , selon UKFall.

« J’ai d’abord pensé que c’était une étoile ou un avion brillant, puis il est devenu plus gros et plus rapide, puis un énorme flash a éclairé le ciel et il a éclaté en une énorme queue d’étincelles orange traînant derrière comme un feu d’artifice géant, » un témoin a écrit sur Twitter .

En raison de sa taille et de sa vitesse, la boule de feu peut avoir laissé des météorites au sol.

La trajectoire et la zone d’atterrissage prévue du météore ont été calculées par des scientifiques de UKFall à l’aide de vidéos soumises par des membres du public. (Crédit d’image: UKFall)

Qu’est-ce qu’une boule de feu?

Une boule de feu est un autre terme pour un météore très brillant, qui a une magnitude apparente – la mesure normalisée de la luminosité des objets astronomiques sur une échelle logarithmique – de moins 4 ou moins. La magnitude apparente est plus faible pour les objets plus lumineux; par exemple, une pleine lune a une magnitude de moins 12,6 et le soleil est de moins 26,7. Les boules de feu d’une magnitude de moins 4 ou moins sont plus brillantes que Vénus dans le ciel nocturne, selon l’American Meteor Society (AMS) .

Les boules de feu brûlent vivement grâce à la taille et à la vitesse de l’objet entrant – la plupart des boules de feu proviennent d’astéroïdes parents mesurant au moins 3,3 pieds (1 mètre) de diamètre. Lorsque l’astéroïde frappe notre atmosphère, il ralentit en raison du frottement et se réchauffe, libérant de l’énergie sous forme de lumière visible.

« La majeure partie du météoroïde s’est vaporisée pendant les six secondes de vol visible », a déclaré Luke Daly, un scientifique de UKFall à l’Université de Glasgow, dans un communiqué. « Cependant, avec celui-ci, nous pensons que quelques fragments ont probablement atteint le sol. »

Plusieurs milliers de météores boules de feu brûlent chaque jour dans l’atmosphère terrestre, selon l’AMS. Cependant, la plupart brûlent au-dessus des océans et d’autres zones inhabitées, ou traversent le ciel pendant la journée lorsque les gens ne peuvent pas les voir. Seulement environ 10 à 50 atteindront le sol chaque jour, et la plupart ne finiront que comme de très petites météorites.

« La plupart ont à peine la taille d’un cube de sucre », a déclaré Sarah McMullan, doctorante à l’Imperial College de Londres et faisant partie de UKFall, dans un communiqué. « Cependant, deux ou trois sont plus gros, et c’est probablement le cas avec celui-ci. »

Trouver les fragments

En utilisant les vidéos soumises par des membres du public et leur propre réseau de caméras, les membres de UKFall ont calculé la trajectoire de la boule de feu et ont prédit une zone d’impact probable au nord de Cheltenham pour les fragments d’astéroïdes. Jusqu’à présent, personne dans la région n’a signalé avoir trouvé les météorites.

De la trajectoire du météore à travers l’atmosphère, les scientifiques de UKFall ont retracé le voyage de l’objet à travers le système solaire .

« Les vidéos nous ont également permis de reconstituer son orbite originale autour du soleil », a déclaré Ashley King, scientifique UKFall au Natural History Museum de Londres, dans le communiqué. « Ce morceau particulier d’astéroïde a passé la majeure partie de son orbite entre Mars et Jupiter, bien qu’il se soit parfois rapproché du soleil plus que la Terre. »

La chasse est maintenant lancée pour collecter les météorites avant qu’elles ne soient contaminées par la pluie ou l’exposition à l’atmosphère. Les scientifiques de UKFall ont encouragé les gens à ne pas enfreindre les protocoles de verrouillage du COVID-19 pour rechercher les roches spatiales, mais ont donné des conseils sur la marche à suivre s’ils sont trouvés.

« Si vous trouvez une météorite au sol, idéalement photographiez-la sur place, notez l’emplacement à l’aide du GPS de votre téléphone, ne la touchez pas avec un aimant et, si vous le pouvez, évitez de la toucher avec vos mains », Katherine Joy , a déclaré dans le communiqué un scientifique de UKFall de l’Université de Manchester.

Espérons que des météorites non contaminées pourront être transmises aux chercheurs, qui pourront analyser leur structure pour aider à percer les mystères entourant la formation de notre système solaire.

