Une bande-annonce Elden Ring qui fuit envoie Internet sur la chasse aux œufs de Pâques

Une bande-annonce d’Elden Ring qui aurait circulé dans des groupes de discussion en ligne fait fureur sur Internet, alors que les joueurs recherchent désespérément le clip vidéo. Ce week-end, des rumeurs ont éclaté concernant une re-révélation imminente de la sortie très attendue de FromSoftware, et cela a conduit à un refus de Microsoft concernant un événement rumeur et même bavarder sur un Diffusion en direct potentielle de Bandai Namco.

Maintenant, il a été rapporté que des images du titre ont fui – et VGC prétend l’avoir vu. Bien que la vidéo ne puisse pas être partagée pour des raisons juridiques, la publication note que le clip hors écran est étiqueté comme confidentiel et montre «Des combats au corps à corps à la façon des âmes, des combats de boss contre un dragon cracheur de feu et un grand, armé d’épée ennemi, et un aperçu du combat à cheval dans un grand environnement ouvert ».

Le clip – dont l’existence a été corroborée par Journaliste de Bloomberg Jason Schreier – On dit qu’il ne s’agit que d’une petite partie de la bande-annonce, et aucune date de sortie n’est indiquée. VGC rapporte que le titre a été retardé plusieurs fois en interne, en raison de la pandémie de coronavirus en cours. La publication, citant des sources familières avec le développement du jeu, indique qu’il est peu probable que le jeu soit lancé cette année.

Néanmoins, l’existence d’une bande-annonce confidentielle suggère que – comme cela a été rapporté au cours du week-end – une nouvelle révélation pourrait être imminente. Nous ne pouvons pas imaginer qu’il faudra trop de temps avant que ces images divulguées ne se retrouvent dans le public, bien que Bandai Namco combattra sans aucun doute des incendies dans les coulisses. Cela pourrait être une journée intéressante pour les fans de FromSoftware.