Une aventure en grand

Un excellent changement de paradigme

Sackboy est là pour rester. Après deux livraisons développées par Media Molecule, Sumo Digital (Crackdown 3, Team Sonic Racing) a pris les rênes de la licence Petite grosse planète pour reprendre le troisième titre numéroté. Ce n’était pas leur première incursion dans la franchise, quelques années avant qu’ils aient eu l’occasion de mener à bien le Pack de contrôleurs croisés du deuxième opus, mais beaucoup d’entre nous contemplent comment le développeur britannique était plus une ombre de Media Molecule qu’un studio capable de briller de sa propre lumière. Et, plus de cinq ans plus tard, il semble qu’ils aient réussi à compenser Sackboy: une grande aventure, une œuvre étonnamment amusante qui fonctionne comme un charme dans tout ce qu’elle pose. Parce que, tout comme cela se passe dans le jeu lui-même, un début faible peut être le fondement d’une excellente fin.

Une (petite) aventure en grand

Petite grosse planète c’était devenu la personnalisation de “sortir l’aveugle”. Après plusieurs livraisons numérotées, le titre de karts de rigueur et un autre camée, le silence que Sony a maintenu avec la licence mettant en vedette Sackboy nous a fait penser que cela aurait pu disparaître. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Après six ans sans jeu sur le marché, Sackboy: une grande aventure arrive au moment idéal: le passage de PlayStation 4 à PlayStation 5. Lancé pour les deux plateformes, les utilisateurs des deux systèmes pourront découvrir les aventures des gars de Sumo Digital, un studio qui continue de se spécialiser dans différents domaines. Ainsi, avec une tendance historique à créer sur le gameplay, ce titre est un paradigme au sein de la franchise, un Avis rare qu’à partir d’ici, on ose prédire qu’il marquera la feuille de route des licences.

Jusqu’à présent, toutes les œuvres liées à la saga avaient un aspect jouable qui, en bref et mal, on pourrait dire qu’elle n’était pas très polie. Petite grosse planète ce n’était jamais une IP qui voulait se démarquer par son gameplay, jouant toutes les cartes de son deck à les incroyables options de personnalisation et de création dont il disposait. Avec le titre que nous analysons aujourd’hui, une partie gigantesque de ce facteur est perdue, concentrant le travail sur ce facteur que, jusqu’à présent, ils n’avaient pas cessé de peaufiner. Même après avoir quitté la franchise il y a près de dix ans, Media Molecule a sa petite présence dans Sackboy: une grande aventure, puisque de nombreuses barres jouables peuvent nous rappeler Tearaway déplié, la première incursion dans les plateformes du studio britannique. Ainsi, les nouveaux chargés de faire sortir le jus de Sackboy et compagnie n’oublient pas ses racines, regardant un aspect aussi simple et complexe à la fois. faire de chaque jour quelque chose d’extraordinaire, un mantra qui donne vie au déjà mentionné Arracher et que dans ce travail est très présent.

Influences, modèles forts et amusement en abondance

Mais, comme nous l’avons mentionné depuis plusieurs lignes, la magie de ce jeu réside dans tout ce qui entoure sa mécanique jouable. En fait, que le mot «influences» soit chargé d’ouvrir le sous-titre précédent n’est pas un hasard. Lorsque vous entrez dans l’univers du titre Sumo Digital, il y a une essence qui respire dans chaque scénario comme s’il s’agissait d’une constante. Quand on parle de plateformes, c’est presque une obligation de mentionner Nintendo, une entreprise qui a réussi à presser le jus de ce genre (à des occasions diverses et variées). Et, si tu avais une chance de jouer Super Mario 3D World, il ne faudra pas longtemps pour voir le parallélisme entre les deux œuvres. Il y a une ligne fine entre l’inspiration et la copie, et Sumo Digital a dansé dessus pour, regardant les rois du genre, nous offrant un produit d’excellente qualité.

Sur la pointe des pieds et presque sans faire de bruit, Sackboy: une grande aventure devenir l’un des ‘doit‘du catalogue PS5 lors de la première de la machine.

La première grande décision de l’équipe a été d’opter pour une caméra fixe. Grâce à cela, en sacrifiant la sensation de liberté en cours de route, un niveau d’immersion est atteint que nous ne pourrions trouver autrement. Tout au long de ses cinq mondes, on peut se plonger dans des niveaux qui jouent avec les vues (aériennes, isométriques ou latérales), la gravité ou la sensation de débordement chez le joueur, plaçant dans ce dernier un objet qui, en plus de ne pas s’arrêter, provoquera que l’écran avance sans relâche alors que nous prions pour ne pas manquer un seul saut. De plus, l’équipe a travaillé sur la difficulté et la courbe d’apprentissage, nous prenant par la main sans roues. De cette façon, les outils sont placés sur la table afin que nous soyons ceux qui maîtrisent le gameplay, mais nous devrons réussir à en tirer le meilleur parti si nous voulons terminer le titre à 100%.

Pour cela, nous aurons besoin, comme nous l’avons déjà mentionné, de tout ce que Sumo Digital met entre nos mains, mettant en évidence les ustensiles au-dessus du reste des mécanismes jouables. Ceux-ci, qui varient entre eux et sont exclusifs à chaque niveau, nous permettront d’atteindre des endroits que, d’une autre manière, nous ne pourrions pas atteindre. le Boomerang Elle nous accordera, en plus d’une plus grande agressivité en combat, la possibilité de collecter des objets à distance ou d’ouvrir de nouvelles routes. Avec le crochet, nous pourrons nous balancer plus loin et, cela vaut la redondance, accrocher des éléments de l’environnement, des pratiques qui, en plus de nous amener à avancer dans le niveau, nous aideront à terminer chaque passage jouable au maximum. Finalement, Sackboy: une petite aventure a un hybride entre jet-pack Oui arme à distance, un outil qui nous permettra de planifier ou de tuer des ennemis ou des objets à distance. Si nous voulons opter pour le platine, un défi que nous prévoyons déjà et qui sera hilarant, nous pouvons vous assurer que vous devrez maîtriser à la perfection chacune des mécaniques jouables, et à partir de maintenant nous vous disons que ce ne sera plus la couture et le chant.

Parallèlement à ces aspects, Sumo Digital a voulu ajouter deux des facteurs les plus demandés dans les titres de plate-forme: le multijoueur et les contre-la-montre. Du premier, nous pouvons dire que c’est une joie, et le catégoriser comme amusant serait un euphémisme. Avec des niveaux ciblés pour être surmontés par deux joueurs ou plusCe sont les seuls que nous ne pouvons pas surmonter seuls, un petit point négatif pour un travail presque «transparent» (compris? J’avoue que ce n’est pas très bon). Même comme ça, Sackboy: une aventure en solo Il peut être surmonté dans son intégralité en mode multijoueur, que ces niveaux soient comptés ou non, et nous pouvons vous assurer que c’est l’un des moyens idéaux pour profiter de l’aventure, car le niveau sera rare dans lequel on ne rit pas aux éclats d’une action aussi simple. comment charger et lancer notre partenaire. De son côté, les tests qui défient la montre, en plus d’être travaillés, offrent un défi équitable, récompensant les joueurs les plus experts qui veulent s’aventurer pour décrocher l’or.

Enfin, en termes de termes jouables, dans l’écosystème exclusif PlayStation, nous avons assisté à l’une des formules les plus frappantes et amusantes du genre. La musique a un poids très important dans Sackboy: une grande aventure, quelque chose que l’équipe voulait capturer à travers des niveaux thématiques qui varieront leur fonctionnement en fonction de la chanson sélectionnée. Ainsi, avec les licences de Bruno Mars, David Bowie ou Britney Spears elle-même avec son emblématique Toxique, nous pouvons apprécier comment ces pièces musicales modifient le comportement à la fois de l’environnement et des ennemis, nous amenant à jouer au rythme des compositions. Sans aucun doute, donner autant de poids à l’atmosphère sonore est un avantage important, d’autant plus si l’on considère que l’un des paris de la PlayStation 5 est l’audio 3D, un aspect dont ils ont réussi à tirer le meilleur parti.

Le quotidien devient extraordinaire

Sackboy: une grande aventure C’est l’un des dormeurs de l’année. Sans faire beaucoup de bruit, Sony a mis sur le marché un joyau du genre qui, en plus de boire de la formule des succès précédents, parvient à élever sa propre identité et à poser la première pierre d’un projet qui s’annonce passionnant. Peu de défauts peuvent être trouvés dans ce titre, peut-être la simplicité et le peu d’efforts qu’il faudra pour le terminer, mais nous ne pouvons pas faire d’erreur et confondre cela avec le compléter. Platiner (ou atteindre 100%) ce jeu nous apportera du sang, de la sueur et des larmes, ainsi qu’une trentaine d’heures dont, sans aucun doute, nous profiterons à chaque seconde. Chaque élément de ce jeu en fait une œuvre unique, déposer de la magie dans des objets comme un tuyau, un morceau de carton ou des ciseaux, mais tout indique que cette première incursion du charismatique Sackboy dans le genre ne sera pas la dernière que l’on verra. Et nous, avec des résultats comme celui-ci, ne pourrions pas être plus reconnaissants.

Cette analyse a été réalisée grâce à une copie numérique pour PS5 fournie par PlayStation Espagne.