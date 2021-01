Une astuce de 19 ans pour voir l’intégralité du terrain de la FIFA pendant les matchs

Connu sur Reddit comme Gatsbuu, un Américain de 19 ans inscrit en informatique à Seattle, a quitté la communauté FIFA en raison des énormes commentaires reçus après avoir publié une photo de sa station de jeu, avec le moniteur Samsung Odyssey G9, d’une valeur de 1500 dollars. . Les réactions positives des autres utilisateurs ne sont pas tant liées au prix du moniteur, mais à sa nature ultra-large qui vous permet de voir l’ensemble du terrain de jeu lorsque vous jouez à FIFA. Cela s’est avéré utile, dit Gatsbuu lors d’un entretien avec SPORTbible, « pour de longues passes que l’adversaire ne peut pas anticiper, et pour la défense, puisque je suis toujours conscient de la position de mes défenseurs ».

L’idée d’utiliser un écran ultra-large pour jouer à des jeux vidéo vient de la passion du jeune Américain pour ses études: « Je suis étudiant en informatique et avoir l’espace d’écran supplémentaire est vraiment utile pour le codage et le multitâche. » Cette commodité a donc également été utilisée pour les jeux vidéo, autre grande passion du protagoniste de l’histoire. Pour ceux qui sont intéressés ou intéressés à avoir une nouvelle perspective sur la FIFA, le voici la configuration spécifique utilisé par Gatsbuu: carte graphique Nvidia RTX 2080ti, processeur i9 9900k, 32 Go de RAM DDR4 et 2 To de mémoire SSD. Si vous ajoutez également les différents périphériques audio, clavier et souris, nous parlons d’un prix total de 6 500 €.

Il est à noter que, bien qu’un écran ultra-large vous permette d’avoir une vue complète du terrain de jeu de la FIFA – avec ses avantages conséquents – la victoire n’est pas forcément toujours à portée de main. Gatsbuu lui-même a humblement admis qu’il était encore un débutant à la FIFA et qu’il avait donc besoin d’une formation. Il n’est actuellement classé qu’en division 5 en division rivaux. La vraie surprise pour le jeune de dix-neuf ans a été les réactions incroyablement positives des utilisateurs de Reddit, à tel point qu’il a déclaré: «Je sentais que ma station pouvait être géniale pour plusieurs personnes, alors j’ai décidé de publier la photo, mais je ne m’attendais pas à se réveiller avec 10 000 votes positifs et plus de 300 commentaires « .