Une analyse de la NASA montre le record de 2020 pour l’année la plus chaude de tous les temps

L’année 2020 – qui a vu la poursuite de la pandémie de coronavirus ainsi que des incendies de forêt massifs en Australie, en Sibérie et aux États-Unis – a également égalé le record de l’année la plus chaude jamais enregistrée, selon une nouvelle étude de la NASA.

Jusqu’à l’année dernière, 2016 était l’année la plus chaude jamais enregistrée pour la planète Terre. 2020 a dépassé ce record précédent d’un très petit montant, moins d’un dixième de degré, a annoncé l’agence jeudi 14 janvier. Cependant, la différence entre les deux années se situe dans la marge d’erreur, ont ajouté les responsables de la NASA, ce qui en fait une égalité.

«Cette année a été un exemple très frappant de ce que c’est que de vivre sous certains des effets les plus graves du changement climatique que nous ayons prédit», a déclaré Lesley Ott, météorologue de recherche au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, a déclaré dans un deuxième communiqué de la NASA .

Effets du covid-19

Cette nouvelle fait suite aux découvertes selon lesquelles les efforts de verrouillage au début de la Pandémie de covid-19 en 2020, réduit temporairement les émissions atmosphériques de dioxyde d’azote. Cependant, alors que « le verrouillage a montré que nous pouvons changer et changer rapidement », Piers Forster, co-auteur de l’étude et directeur du Priestley International Center for Climate de l’Université britannique de Leeds, dit à l’AFP en 2020, «il a également montré les limites du changement de comportement… Sans changement structurel sous-jacent, nous n’y arriverons pas», a-t-il déclaré, faisant référence aux objectifs climatiques.

De plus, « nous avons encore augmenté [atmospheric] l’an dernier, Gavin Schmidt, climatologue et directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA à New York, a déclaré à 45secondes.fr lors d’une téléconférence médiatique jeudi dans le cadre de la 101e réunion annuelle de l’American Meteorological Society.

Ainsi, a déclaré Schmidt, ces changements temporaires dans les émissions « ne vont pas avoir un effet direct sur cette année. » Mais, a-t-il ajouté, « les changements dans les aérosols et les polluants à courte durée de vie peuvent … et je pense que nous verrons plus de littérature évaluée par des pairs à ce sujet. »

Les humains à blâmer

Ces températures record sont le résultat de gaz à effet de serre les émissions, qui proviennent en grande partie de la combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. La combustion de ces ressources non renouvelables crée du dioxyde de carbone, qui s’accumule dans l’atmosphère et emprisonne la chaleur.

« Les processus naturels de la Terre pour absorber le dioxyde de carbone libéré par les activités humaines – les plantes et l’océan – ne sont tout simplement pas suffisants pour suivre la quantité de dioxyde de carbone que nous mettons dans l’atmosphère », a déclaré Schmidt dans le communiqué de la NASA.

Ce processus de réchauffement climatique continuera seulement pendant que notre espèce continue de produire et d’émettre des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane. En fait, les niveaux de dioxyde de carbone ont augmenté d’environ 50% depuis la révolution industrielle il y a 250 ans, et les niveaux de méthane dans l’atmosphère ont plus que doublé pendant cette période, selon le même communiqué de la NASA.

Les modèles climatiques actuels prédisent que, à mesure que la planète continue de se réchauffer avec le temps, nous connaîtrons davantage de vagues de chaleur, ce qui entraînera davantage de sécheresses et d’incendies de forêt (dont nous avons vu beaucoup en 2020), des saisons des ouragans plus intenses, l’élévation du niveau de la mer suite à la fonte. calottes glaciaires et plus encore.

Conséquences climatiques

Dans l’une des nombreuses conséquences de cette hausse des températures, l’Arctique a connu une grave vague de chaleur en 2020. Les températures estivales ont grimpé au-dessus de 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) en Sibérie, et la chaleur généralisée dans l’Arctique a même provoqué une épidémie de feu de forêt.

Cette épidémie de feu de forêt a relancé ce qu’on appelle des «incendies de zombies», qui ont été observés dans l’Arctique en 2019. Des incendies de zombies peuvent se produire lorsque des incendies brûlent dans des zones de pergélisol ou de sols riches en carbone qui peuvent rester gelés toute l’année. Ces incendies peuvent brûler si intensément dans une couche de pergélisol qu’ils peuvent durer même pendant une saison d’hiver sous une couverture de neige, pour être révélés au printemps.

De plus, d’autres incendies de forêt dangereux ont été déclenchés en 2020, car changement climatique continue d’allonger les saisons des incendies avec le dessèchement de la végétation locale à des températures plus élevées. Plus de 20% du biome de la forêt tempérée d’Australie a brûlé en 2020, selon le communiqué de la NASA, et le continent a également vu des orages pyrocumulonimbus induits par le feu, alimentés par des nuages ​​qui se forment au-dessus d’un grave incendie de forêt. Les panaches de fumée provenant de ces incendies ont atteint 30 kilomètres dans la stratosphère.

Alors que des catastrophes naturelles dévastatrices comme celles-ci se poursuivent avec la hausse des températures, la fonte des glaces dans le monde continue à aggraver l’élévation du niveau de la mer et d’autres conséquences. Bien que 2020 n’ait établi aucun record en termes de perte de glace marine ou terrestre, la Terre continue de perdre environ 13,1% de la glace de mer arctique par zone chaque décennie, selon le communiqué de la NASA.

Un petit écart

Bien que les calculs de la NASA établissent un lien entre 2020 et 2016 pour l’année la plus chaude jamais enregistrée, les analyses effectuées par des chercheurs de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis suggèrent que 2020 a été en fait légèrement plus froide que 2016.

« Les données de la NASA montrent que 2016 et 2020 sont très proches les unes des autres, bien que, dans les données de la NASA, 2020 soit légèrement en avance », a déclaré Schmidt lors de la téléconférence médiatique de jeudi.

« Mais les différences entre ces années dans les deux cas sont en fait bien dans les marges d’erreur que nous avons pour l’incertitude de ces chiffres annuels », at-il ajouté.

« Nous utilisons tous fondamentalement les mêmes données brutes », a déclaré Schmidt. Les différentes équipes «assemblent les choses un peu différemment», a-t-il ajouté.

