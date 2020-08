Une alimentation saine obtient plus d’espace de table

La pandémie a amené de nombreuses personnes à changer leurs habitudes, y compris la consommation fréquente d’aliments frais et faits maison. C’est ce que montrent les premières analyses de l’étude NutriNet Brasil, qui a impliqué 10 000 participants et indique une augmentation générale de la fréquence de consommation de fruits, légumes et haricots (de 40,2% à 44,6%) pendant la pandémie.

Selon le professeur Carlos Monteiro, coordinateur de NutriNet Brasil, ce changement positif du comportement alimentaire peut s’expliquer par certains facteurs.

«Les nouvelles configurations causées par la pandémie dans la vie quotidienne des gens les ont peut-être encouragés à cuisiner davantage et à consommer plus de repas à la maison. De plus, un éventuel souci d’amélioration de la nutrition et, par conséquent, des défenses immunitaires de l’organisme, peut être envisagé ». L’étude NutriNet est réalisée par le Centre de recherche épidémiologique en nutrition et santé de l’Université de São Paulo (Nupens / USP).

L’évolution positive de l’alimentation s’est toutefois accompagnée d’une augmentation de la consommation d’aliments ultra-transformés dans les régions du Nord et du Nord-Est et chez les personnes moins scolarisées. Ces résultats suggèrent des inégalités sociales dans la réponse des comportements alimentaires à la pandémie.

La consommation d’aliments frais ou peu transformés renforce les mécanismes de défense de l’organisme, tandis que la consommation d’aliments ultra-transformés favorise l’apparition de maladies chroniques qui augmentent la létalité du covid-19. Les boissons gazeuses, les biscuits, les plats surgelés, les snacks, les gâteaux et mélanges à gâteaux prêts à l’emploi, les céréales pour petit-déjeuner, les nouilles instantanées, les petits pains, les glaces et les boissons aromatisées aux fruits font partie du groupe des aliments ultra-transformés.

«L’une des raisons pour lesquelles la consommation d’aliments ultra-transformés aggrave les défenses de l’organisme est qu’ils sont pauvres en vitamines et minéraux, nutriments essentiels à la réponse immunitaire. Il a déjà été démontré, dans des recherches menées au Brésil, que les individus qui consomment plus de produits ultra-transformés consomment moins ces nutriments », explique la chercheuse de l’étude NutriNet Brasil, Kamila Gabe.

Une autre raison, selon Kamila, est que la consommation d’aliments ultra-transformés augmente le risque de développer des conditions telles que l’obésité, le diabète et l’hypertension. “Des études menées dans différents pays, comme les États-Unis, l’Italie et la Chine, ont observé que la présence de ces conditions est associée à l’apparition de formes plus sévères de covid-19, augmentant le besoin d’hospitalisation et le risque de mortalité”.

Pour cette analyse, l’étude NutriNet Brasil a appliqué le même questionnaire alimentaire en deux moments: entre le 26 janvier et le 15 février (avant la pandémie) et entre le 10 et le 19 mai (pendant la pandémie). La consommation d’une série d’aliments a été remise en question la veille du remplissage du formulaire. L’échantillon, composé des 10000 premiers participants, est majoritairement représenté par des jeunes adultes, âgés de 18 à 39 ans (51,1%), des femmes (78%), des résidents de la région sud-est du Brésil (61%) et avec un niveau d’éducation supérieur à 12 ans d’études (85,1%).

Habitudes post-pandémique

De l’avis du chercheur, il n’est pas possible d’affirmer que cette tendance à une alimentation saine sera maintenue après la quarantaine. «Les données de l’étude NutriNet Brasil ne nous permettent pas de conclure s’il y a cette tendance en post-pandémie, puisque l’analyse comparait les données de consommation alimentaire obtenues en janvier, immédiatement avant l’arrivée du nouveau coronavirus au Brésil, et en mai, en pic d’adhérence aux mesures de distance physique ».

Pour Kamila, il est possible que le retour des personnes à leurs routines de travail et de loisirs, voire l’assouplissement des soins de santé, amène les individus à retrouver leurs habitudes pratiquées avant la pandémie. «D’un autre côté, il est également plausible de penser que cette période a donné aux gens l’opportunité d’acquérir des habitudes saines qui seront des gains permanents, comme manger plus de fruits et légumes ou cuisiner plus souvent à la maison. Avec Nutrinet accompagnant ces participants, nous aurons la possibilité d’étudier cela dans de nouvelles études à l’avenir ».

Étude

L’objectif de l’analyse était de comprendre l’impact de la pandémie de covid-19 sur le comportement alimentaire de la population. La coupure fait partie de l’étude NutriNet Brasil, lancée en janvier 2020, pour étudier la relation entre les habitudes alimentaires et le développement de maladies chroniques non transmissibles au Brésil. La recherche dure dix ans et suivra 200 000 personnes. Les personnes intéressées à participer volontairement à l’étude peuvent s’inscrire sur le site Web nutrinetbrasil.fsp.usp.br.

L’étude NutriNet Brasil est l’une des plus importantes du pays sur l’alimentation et la santé. Les résultats contribueront au développement de politiques publiques qui favorisent la santé et la qualité de vie de la population brésilienne.