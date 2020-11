Une adolescente trans brutalement attaquée lors de la Journée du souvenir des trans

Les blessures d’Eva Vildosola guérissent toujours. (Youtube)

Une adolescente trans a été brutalement agressée par deux hommes alors qu’elle était qualifiée de «monstre» lors de la Journée du souvenir trans à Barcelone.

Eva Vildosola, 19 ans, vivait à Barcelone depuis deux mois, s’étant installée là-bas pour trouver la «paix», lorsqu’elle a été agressée par deux hommes alors qu’elle quittait son domicile vendredi 20 novembre.

Ils ont commencé à l’injurier et à la traiter de «monstre» avant de l’attraper, de la frapper au visage et de lui donner des coups de pied.

Partageant des photos de son visage ensanglanté sur Instagram, elle a écrit: «Je suis une fille normale de 19 ans. Je suis transgenre, oui, mais ça ne me rend pas moins normal, ça ne fait pas de moi un monstre, ça ne me rend pas moins.

«J’ai le droit de sortir, j’ai le droit de faire ce que je veux avec mes médias sociaux et j’ai tous les droits que tout le monde devrait avoir.»

Vildosola a poursuivi: «Je vis à Barcelone depuis deux mois. Je suis venu ici en quête de paix, pour m’amuser parce que j’en ai besoin, pour ne pas être humilié, attaqué et me faire sentir comme un monstre… JE NE MÉRIT PAS CELA. Et d’ici je le dénonce publiquement.

Selon La Vanguardia, l’incident fait l’objet d’une enquête de la police catalane, qui tente d’identifier ses agresseurs aux côtés du parquet de Barcelone pour les crimes de haine.

Sur Instragram, la victime a ajouté: «C’est ce qui m’est arrivé, mais malheureusement cela arrive à beaucoup de personnes trans et cela aurait pu se terminer pire.

«Je ne blesse personne, tu n’as pas le droit de faire ça, PLUS DE TRANSPHOBIE S’IL VOUS PLAÎT. Je ne veux pas mourir demain.

L’attaque a eu lieu lors de la Journée du souvenir trans, une journée pour honorer, pleurer et célébrer la vie des personnes trans et non binaires qui ont été tuées.