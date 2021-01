«  Uncovered  »: Netflix lance son année de premières avec une fiction de guerre futuriste oubliable commandée par un synthétique Anthony Mackie

Il existe depuis longtemps une règle non écrite dans les films d’action qui la scène d’ouverture d’un film de genre doit captiver le spectateur comme une explosion. Ce fameux « commencer par un tremblement de terre et à partir de là » de Cecil B. DeMille, et qui a su appliquer des franchises d’infaillibilité mathématique avec une telle sagesse que James Bond et son élève doué, Mission: Impossible.

Netflix sait que l’histoire doit être appliquée, non pas à cause d’un problème de qualité, mais parce que Avec un paysage de plus en plus mouvementé et compétitif, le spectateur a plus facile que jamais de sauter sur un coup de commande vers une autre plate-forme ou continuez à picorer Netflix lui-même. Bien qu’à chaque fois que le service compte comme audience d’un produit ceux qui restent devant l’écran pendant un temps de plus en plus court, l’objectif dans «Uncovered» de rattraper avec une séquence d’ouverture bruyante et spectaculaire est clair. Problème: vous ne comprenez pas.

La grande attraction de ‘Découvert’ est de voir un Anthony Mackie aux capacités physiques accrues qui se fraye un chemin dans des environnements de guerre plus ou moins réalistes, et cette scène d’ouverture a Mackie introuvable. Et, surtout, c’est un bon exemple de ce que le film va nous offrir: une action sombre et déroutante, pleine de sujets militaires légèrement dépassés et avec des ajouts de science-fiction très réalistes (robots de chair à canon, drones partout) que nous avons déjà vu à de nombreuses autres occasions. C’est un résumé un peu de ce qui nous arrive.

Ce démarreur a pour but de nous présenter Harp, un pilote à distance d’un de ces drones qui n’a jamais été sur le champ de bataille et qui désobéit en vain à un ordre direct, provoquant la mort de quelques collègues. Conséquence: est chargé de travailler avec Leo (Mackie) dans des missions humanitaires dangereuses dans une région d’Europe de l’Est contrôlée par la soi-disant Terreur balkanique. Leo, en plus, est un être complètement synthétique.

Court-circuit dans les Balkans

Bientôt, la mission initiale se complique et Leo révèle des nuances dans son comportement qui vont au-delà d’une simple annihilation des ennemis des États-Unis. Sans aucun doute, son ambiguïté et l’arc remarquable avec lequel son comportement évolue sont les meilleurs du film grâce à l’interprétation de Mackie, pleine de sarcasmes et de nuances. Avec Damson Idris (que nous avons vu dans « Snowfall ») et la toujours bienvenue Emily Beecham (protagoniste de ce petit bijou qu’est « Little Joe »), la vérité est que le trio d’interprétations soutient un film pas aussi mature qu’elle. croyez, mais avec un bon clair-obscur injecté par sa distribution.

Toutes les nuances que la mise en scène de Mikael Håfström n’a pas, que nous avons vu faire face à des tâches plus reconnaissantes, comme le merveilleux film d’horreur inspiré de Stephen King ‘1408’ ou le crash hilarant vieille école entre Stallone et Schwarzenegger ‘Escape Plan’. La mise en scène de Håfström respire une certaine réticence et gâte quelques séquences d’action avec des possibilités grâce à un débordement et un montage déroutant.

Il y a des éléments dans ‘A découvert’ qui soulèvent une fonction quelque peu réticente: réflexions sur la robotisation et la dépersonnalisation de la guerre, les possibilités que les machines armées nous jouent des tours et présenter les conflits de guerre comme des jeux d’intérêts et non comme des chants de liberté. Tout cela laisse tomber un manteau pessimiste remarquable sur un film trop amoureux de l’attirail et des rituels militaires pour que son pacifisme soit crédible. Mais encore une fois, grâce aux scènes de dialogue enflammées entre Mackie et Idris, l’invention colle.

Netflix a promis soixante-dix films pour cette année, et beaucoup d’entre eux seront dans la veine de ce film d’action très conscients des tendances récentes du cinéma d’action comme les «Gémeaux» oubliés. Alors que « Out In The Open » se présente décemment comme un divertissement inoubliable, j’espère que la plate-forme a un atout plus charnu dans sa manche. Ou la prochaine annonce d’un flot de publications aura beaucoup moins d’impact.