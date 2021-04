Uncharted, les films Ghost of Tsushima seront diffusés sur Netflix après la course en salle

Films à venir de Sony Pictures comme Inexploré et Fantôme de Tsushima diffusera sur Netflix une fois que leurs sorties en salles seront terminées, le distributeur de films ayant signé un accord lucratif à long terme avec le service de diffusion en continu. Il est important de noter que ce contrat n’autorisera pas les abonnés à regarder les films au lancement – ils feront toujours leurs débuts dans les cinémas, à condition qu’ils soient ouverts – mais Netflix pourra diffuser les films par la suite.

L’accord entrera en vigueur l’année prochaine, avec des films comme Morbius et Train à grande vitesse sur le registre. Netflix a également signé un accord de «premier aperçu» avec Sony Pictures en ce qui concerne les films originaux produits pour le marché du streaming direct, et bien qu’il s’engage sur un nombre défini de titres, le distributeur sera toujours en mesure de vendre du contenu ailleurs. . Enfin, le géant du streaming a également confirmé qu’il accorderait une licence à un nombre non spécifié de titres du coffre-fort de Sony Pictures.

Le contrat ne couvre actuellement que les États-Unis, mais devrait durer cinq ans et valoir «des centaines de millions de dollars». En fait, des sources ont déclaré à Variety que cet accord pourrait être un record, bien qu’il soit intéressant de noter qu’avec des entreprises comme Disney décidant de lancer leurs propres services de streaming, les arrangements se font de plus en plus rares. «Netflix a été un partenaire formidable alors que nous continuons d’élargir notre relation», a déclaré un porte-parole.

Avec les Productions PlayStation récemment établies qui se sont engagées à créer de plus en plus de contenu basé sur les propriétés des jeux vidéo, cette nouvelle garantit pratiquement que ces franchises finiront par se retrouver sur Netflix. Sony Pictures, bien sûr, y verra une victoire pour ses résultats, mais avec environ 74 millions d’abonnés Netflix aux États-Unis seulement, cela exposera également plus de gens aux marques de jeux de l’organisation.