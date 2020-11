Unboxing et avis de l’Alexa Amazon Echo Dot 4 avec horloge

Nous vous montrons notre déballage rapide de l’Amazon Echo Dot 4, une Alexa entièrement composée de produits recyclés.

Si vous envisagez d’acheter un gadget Alexa, tout comme le Amazon Echo Dot 4 c’est une bonne option. Depuis quelques mois, il est disponible en Espagne et vous pouvez l’acheter sur Amazon au prix de 59,99 € ou 69,99 €, tout dépend si nous le voulons avec des LED qui marquent l’heure, l’heure, la température et les alarmes.

Et cela peut sembler idiot, mais pour 10 € de plus, l’édition de l’horloge vaut la peine d’être achetée. Parce que? Eh bien, parce que c’est sûrement la question que nous posons le plus à une Alexa. Ce modèle de montre de l’Amazon Echo Dot 4 est rendu plus confortable. Aussi, comme je l’ai déjà dit, cela indique la température de la pièce dans laquelle nous nous trouvons et plus encore.

En ce qui concerne le son, nous sommes face à une Alexa qui sonne plutôt bien. Et nous parlons d’un appareil dont tous ses composants sont recyclés à 100%. Du plastique dur, une maille et rien d’autre. Testé à la maison, le Echo Dot de quatrième génération écoute notre voix à une distance d’environ 10 mètres, parlant normalement. Une autre chose à souligner est son nouveau design. Maintenant, Amazon a opté pour un design rond qui le rend un peu plus visible. Les autres modèles Alexa sont plus discrets.

Fiche technique

Dimensions – Poids 100 x 100 x 89 mm

Sans montre: 328 grammes

Avec montre: 338 grammes Connectivité WiFi ac

A2DP, AVRCP Du son 1 x haut-parleur 1,6 ″

Entrée / sortie Jack Caractéristiques supplémentaires Alexa

Mode basse consommation

Bouton de déconnexion du microphone

Avec horloge: indicateur LED (heure, température,

alarmes …) Prix Sans montre: 59,99 euros

Avec montre: 69,99 euros

