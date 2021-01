Un vétérinaire de 100 ans qui a levé des millions pour les travailleurs de la santé hospitalisés pour COVID-19

Le capitaine Sir Tom Moore, un vétéran britannique de la Seconde Guerre mondiale âgé de 100 ans qui a fait la une des journaux l’année dernière après avoir collecté des millions pour les travailleurs de la santé, a été hospitalisé pour COVID-19.

Hannah Ingram-Moore, sa fille, a annoncé la nouvelle en une déclaration sur Twitter.

«Je voulais informer tout le monde qu’aujourd’hui (dimanche 31) mon père a été admis à l’hôpital», a-t-elle écrit. «Au cours des dernières semaines, il a été traité pour une pneumonie et la semaine dernière a été testé positif au Covid-19. Il était à la maison avec nous jusqu’à aujourd’hui quand il avait besoin d’une aide supplémentaire pour sa respiration. Il est soigné dans une salle, bien qu’il ne soit pas aux soins intensifs.

Elle a poursuivi: «Les soins médicaux qu’il a reçus au cours des dernières semaines ont été remarquables et nous savons que le merveilleux personnel de l’hôpital de Bedford fera tout ce qu’il peut pour le mettre à l’aise et, espérons-le, rentrer chez lui le plus tôt possible.

«Nous comprenons que tout le monde lui souhaite bonne chance», a conclu Ingram-Moore. «Nous nous concentrons bien sûr sur mon père et nous vous tiendrons au courant lorsque nous le pourrons.»

Tom Moore et sa fille Hannah célèbrent son 100e anniversaire le 30 avril 2020 à Marston Moretaine, en Angleterre. Le colonel Moore, ancien capitaine, a reçu une promotion en l’honneur de son 100e anniversaire et en reconnaissance des fonds qu’il a recueillis pour le National Health Service du Royaume-Uni en faisant des longueurs dans son jardin. Emma Sohl /

En réponse, les utilisateurs de Twitter souhaitent beaucoup à Moore, le remerciant pour son service militaire et sa philanthropie au début de la pandémie.

« Eh bien, si quelqu’un mérite le meilleur du (National Health Service), c’est Sir Tom – toute la nation est derrière vous dans ce dernier défi que la vie nous a tous donné », un utilisateur a écrit.

en relation

« Des pensées et beaucoup d’amour et de câlins virtuels sont avec vous et votre famille Hannah en cette période terrible. Votre père est une telle inspiration pour beaucoup et elle espère qu’il sera bientôt de retour à la maison xx, » quelqu’un d’autre tweeté.

« Allez Sir Tom, super héros, vous allez le faire envoyer de l’amour », a ajouté un troisième.

Moore a attiré l’attention internationale au début de la pandémie pour ses efforts visant à collecter des fonds pour le personnel et les bénévoles du National Health Service du Royaume-Uni. Cela a commencé quand Ingram-Moore, qui vit avec son père à Marston Moretaine, à 50 miles au nord de Londres, a dit à son père qu’elle lui donnerait une livre pour chaque tour qu’il ferait dans leur cour.

Moore, qui se remettait d’une fracture de la hanche, s’est fixé comme objectif de faire 100 tours avec l’aide de son marcheur avant son 100e anniversaire fin avril, a rapporté NBC News. Le père et la fille ont également lancé une page JustGiving dans le but de collecter 1 000 livres.

En moins de deux semaines, les Moores ont fini de lever 18 millions de livres, soit environ 22 millions de dollars, et à l’été, ce nombre a presque doublé. Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale a finalement recueilli près de 33 millions de livres, soit 41 millions de dollars, auprès de plus de 1,5 million de donateurs.

En guise de remerciement pour ses efforts, la famille royale britannique a même pris contact avec Moore. Le prince William et sa femme, l’ancienne Kate Middleton, ont envoyé le vétéran un message spécial, et il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II en juillet. Moore a également reçu des milliers de cartes le louant comme un héros international et une promotion militaire.