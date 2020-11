Un vaisseau spatial avec une précieuse cargaison d’astéroïdes est presque à la maison après 3 milliards de kilomètres de marche

Dans la ville désertique poussiéreuse de Woomera, dans le désert du sud de l’Australie, des scientifiques se préparent. Le 6 décembre 2020, après six ans dans l’espace, le vaisseau spatial Hayabusa2 de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale reviendra enfin sur Terre.

Il transporte avec lui une cargaison incroyablement rare, précieuse et durement gagnée – au moins 100 milligrammes de matériaux collectés à la surface de l’astéroïde Ryugu. Il déposera la capsule contenant l’échantillon sur Terre, le vaisseau spatial lui-même continuant à visiter d’autres cibles d’astéroïdes.

Le retour de Hayabusa2 marquera une étape importante dans un exploit remarquable de la science spatiale, un voyage total d’environ 5,24 milliards de kilomètres (près de 3,3 milliards de miles). L’astéroïde Ryugu – anciennement connu sous le nom de 1999 JU3 – est sur une orbite elliptique qui le transporte juste à l’intérieur de la trajectoire orbitale de la Terre autour du Soleil, et presque aussi loin que l’orbite de Mars.

La planification du voyage de Hayabusa2 impliquait de calculer où se trouverait l’astéroïde dans le futur et de tracer un chemin qui amènerait le vaisseau spatial là où il devait aller, en utilisant la gravité de la Terre pour les poussées d’accélération.

Ensuite, le vaisseau spatial devait être capable de toucher l’astéroïde, deux fois, de collecter du matériel les deux fois et de rebondir sur l’astéroïde à nouveau, avant de retourner là où la Terre serait à la fin de son voyage de retour.

Le vaisseau spatial est sur ce tronçon maintenant, et l’équipe de collecte de capsules est arrivée en Australie. Des répétitions de récupération de capsule et des tests de la technologie qui sera utilisée pour suivre la capsule entrante sont en cours.

Les membres de l’équipe préliminaire qui ont déjà effacé leur quarantaine COVID-19 de deux semaines sont arrivés à la base de Woomera Royal Australian Air Force la semaine dernière et ont commencé les préparatifs pour l’atterrissage et la récupération.

Cette petite cargaison est un gros problème. Une seule autre mission a renvoyé avec succès un échantillon d’astéroïde. La mission originale Hayabusa de JAXA sur l’astéroïde Itokawa a renvoyé un échantillon sur Terre en 2010 – mais le dispositif d’échantillonnage avait échoué et seuls quelques microgrammes de matériel ont été transportés chez eux.

Cent milligrammes est une richesse absolue de matériel en comparaison, et les scientifiques espèrent pouvoir effectuer des tests détaillés. Parce que Ryugu est un astéroïde carboné primitif, on pense qu’il a préservé certains des matériaux les plus intacts du système solaire, relativement inchangés (à l’exception d’une irradiation) depuis sa formation il y a environ 4,5 milliards d’années.

Ce petit échantillon, espèrent les scientifiques, sera en mesure de fournir un aperçu des débuts du système solaire, ainsi que de la formation et de l’évolution des planètes rocheuses intérieures.

La capsule devrait descendre entre 3 h 30 et 4 h 30 ACDT (heure avancée du centre de l’Australie) le 6 décembre 2020, créant une boule de feu brillante produite par la chaleur de l’entrée atmosphérique. Un bouclier thermique spécial protégera la capsule des températures d’environ 3000 degrés Celsius (5400 degrés Fahrenheit).

Après avoir déployé son parachute, il devrait atterrir dans une région de 100 kilomètres carrés (40 miles carrés) dans la zone protégée de Woomera, envoyant un signal radio à l’équipe de récupération. Une fois que la balise atterrit, ce signal ne sera pas détectable depuis les stations au sol, donc un hélicoptère survolera pour suivre la capsule.

Une fois localisée, la capsule sera transportée en hélicoptère vers une installation de recherche rapide. Là, tous les gaz à l’intérieur du conteneur seront échantillonnés, avant que le conteneur ne soit placé dans une boîte de transport scellée et transporté par avion au Japon. C’est à ce moment que la prochaine étape du processus de recherche commencera vraiment, alors que les scientifiques commenceront le travail minutieux d’étude et d’analyse de la roche.

Bien que la plupart des pays du monde ne puissent pas regarder la rentrée en direct, JAXA a publié des conseils d’observation et de photographie pour ceux qui le peuvent et, pour tout le monde, une application AR pour iOS pour suivre la trajectoire de la capsule. JAXA envisage également un livestream de la sortie de la capsule et de l’entrée atmosphérique.

Pendant ce temps, le vol de Hayabusa2 se poursuivra. Son prochain arrêt sera l’astéroïde (98943) 2001 CC21 en juillet 2026, après quoi il continuera sur l’astéroïde 1998 KY26 pour un rendez-vous en juillet 2031.

Cet article a été initialement publié par ScienceAlerte. Lire l’article original ici.