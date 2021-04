Un vaccin antipaludique très efficace pourrait changer la donne, selon un essai précoce

Un vaccin antipaludique développé par l’Université d’Oxford s’est avéré efficace à 77% dans les premiers essais cliniques, ce qui suggère qu’il pourrait être une percée possible dans la lutte contre l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde.

Le paludisme est causé par le Plasmodium parasite transmis aux humains par la piqûre de Anophèle les moustiques. En 2019, il y a eu 229 millions de cas de paludisme dans le monde et 409000 décès, selon le rapport mondial sur le paludisme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Environ 94% de tous ces cas et décès sont survenus en Afrique et 67% des décès concernaient des enfants de moins de 5 ans.

La mise au point d’un vaccin efficace contre le paludisme s’est avérée difficile, de nombreux vaccins antérieurs n’ayant montré qu’un résultat modeste; le candidat vaccin antipaludique le plus performant mis au point à ce jour avait une efficacité de 55,8%.

Ce nouveau vaccin d’Oxford, connu sous le nom de «R21 / Matrx-M», est le premier à atteindre l’objectif de l’OMS de parvenir à un vaccin avec une efficacité de 75% contre le paludisme d’ici 2030. Les résultats de cet essai clinique de phase 2b ont été publiés sous forme de pré-impression dans le journal The Lancet, et n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

L’essai a eu lieu à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) au Burkina Faso et a impliqué 450 enfants âgés de 5 à 17 mois; un tiers des participants ont reçu une faible dose du vaccin expérimental, un tiers a reçu une dose plus élevée et un tiers a servi de groupe témoin et a reçu le vaccin antirabique. Ces enfants ont été vaccinés entre début mai 2019 et début août 2019, avant le pic de la saison du paludisme, selon un communiqué.

Au cours des 12 mois suivant la vaccination, le vaccin s’est avéré efficace à 77% pour prévenir le paludisme dans le groupe recevant la dose la plus élevée et à 71% dans le groupe recevant la dose la plus faible. Ils n’ont signalé aucun événement indésirable grave.

Les participants ont ensuite reçu une injection de rappel un an plus tard.

« Ce sont des résultats très excitants montrant des niveaux d’efficacité sans précédent d’un vaccin qui a été bien toléré dans notre programme d’essai », a déclaré Halidou Tinto, professeur en parasitologie et chercheur principal de l’essai dans le communiqué. « Nous attendons avec impatience le prochain essai de phase III pour démontrer des données d’innocuité et d’efficacité à grande échelle pour un vaccin qui est grandement nécessaire dans cette région », a-t-il ajouté.

Les chercheurs et leurs partenaires recrutent actuellement pour un essai de phase 3 afin de tester la sécurité et l’efficacité de leur vaccin expérimental auprès de 4 800 enfants âgés de 5 à 36 mois dans quatre pays africains.

« Le paludisme est l’une des principales causes de mortalité infantile en Afrique », a déclaré Charlemagne Ouédraogo, ministre de la Santé du Burkina Faso dans un communiqué. Ces données montrent que «l’homologation d’un nouveau vaccin antipaludique très utile pourrait bien avoir lieu dans les années à venir. Ce serait un nouvel outil extrêmement important pour contrôler le paludisme et sauver de nombreuses vies».

