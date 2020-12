Un univers cinématographique étendu d’extraction est en cours chez Netflix

2020 a été une année difficile pour les films. Mais le contenu en streaming est devenu plus populaire que jamais. Joe et Anthony Russo, anciens du MCU, et Chris Hemsworth se sont associés à Netflix pour créer le film d’action-aventure Extraction, qui est devenu l’un des contenus originaux les plus populaires que Netflix ait jamais allumés. Maintenant, Joe Russo a révélé à Collider que le plan est de faire non seulement des suites à Extraction, mais aussi des retombées et des films d’équipe.

«Je ne vais toujours pas m’engager parce que je pense que c’est plus excitant de surprendre les gens, mais je dirai ceci: nous travaillons à la construction d’un univers de films qui pourrait potentiellement explorer certains des autres personnages du premier film et de nouveaux. et voir plus d’interactions historiques entre les personnages. Donc, si vous êtes intéressé par le personnage de David Harbour, vous pourrez peut-être le voir dans un futur film Extraction. «

Basé sur le roman graphique Ciudad d’Ande Parks, Extraction raconte l’histoire du mercenaire du marché noir Tyler Rake, joué par Hemsworth, un homme aux prises avec un passé douloureux et un présent violent. Rake est appelé pour sauver le fils d’un baron de la drogue indien d’un gang rival à Dhaka, au Bangladesh. Ce qui commence comme une simple mission d’extraction se transforme bientôt en une lutte horrible entre des gangs criminels et une force de police corrompue, avec Rake pris au milieu de tout cela.

David Harbour a également joué dans le film en tant que Gaspar, un ancien coéquipier de Tyler Rake dont l’histoire a été évoquée dans le premier film, mais d’après les commentaires de Russo, cette histoire pourrait être développée dans les films de suivi. Joe Russo a également exprimé son désir de prendre le Extraction univers cinématographique en avant de manières diverses et inattendues.

«Nous essayons de trouver des façons plus intéressantes de raconter ces histoires et de les polliniser. Nous sommes de grands fans de simplement forger de nouvelles voies dans le récit. Pouvons-nous aller en arrière et en avant en même temps? le passé affectent les films dans le présent? Quelles sont de nouvelles façons de raconter ces histoires? Et pouvons-nous voir différents points de vue? Chaque antagoniste est le protagoniste de sa propre histoire, alors pouvons-nous voir son point de vue? Comment perçoivent-ils le Qu’est-ce qui les rend empathiques? Je pense que ce qui en fait un élément convaincant de l’univers d’Extraction, c’est qu’il s’agit d’une franchise mondiale racontant des histoires mondiales, et nous aimerions diversifier le point de vue dans ces films. «

Les fans du genre de film d’action seront sans aucun doute ravis des plans de Russo. Le genre d’action a vu depuis très longtemps peu de cascades pratiques et de narration sérieuse et ancrée. Extraction a le potentiel d’être le prochain John Wick franchise, mais encore plus vaste et avec une distribution de personnages plus globale. Pour l’instant, Russo a conclu ses déclarations en expliquant: «l’intention est de commencer à faire tourner les caméras sur Extraction 2 à l’automne prochain. Chris est un gars occupé, nous devons donc déterminer son emploi du temps, mais c’est l’intention du moment. « Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Collider.

