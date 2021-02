Un tremblement de terre cause des dégâts et fait des blessés en Iran

Des dizaines de personnes ont été blessées dans la province iranienne de Kohgiluyeh et Boyerahmad après un séisme de magnitude 5,6 sur l’échelle de Richter qui a causé des dommages importants à d’innombrables maisons et des coupures dans les réseaux d’eau et d’électricité.

L’épicentre du séisme était situé près de la ville de Sisajt, au sud-ouest de l’Iran, sur les pentes du mont Dena, à une profondeur de 10 kilomètres, selon l’Institut sismologique de Téhéran.

Les données sur les blessés varient selon la source. L’agence de presse officielle Irna a rapporté aujourd’hui que 32 personnes ont été blessées, tandis que l’agence de presse Mehr a fait état d’au moins 43 blessés.

Le tremblement de terre a provoqué des pannes de courant à Sisajt, ainsi que des dommages aux infrastructures d’eau et de gaz, avec la rupture du pipeline dans certaines rues.

L’ampleur du tremblement a fait que la plupart des habitants ne sont pas rentrés chez eux et ont passé la nuit à l’extérieur, malgré les basses températures et la pluie.

Les lignes téléphoniques n’ont pas été touchées, ce qui a permis de mieux comprendre la situation après le séisme, qui a également provoqué des glissements de terrain en montagne et l’effondrement d’un tunnel, bloquant certaines routes.

L’Iran a une grande activité sismique et les tremblements de terre sont fréquents. Le plus grave de ces dernières années, à 7,3 sur l’échelle de Richter, s’est produit en novembre 2017 dans la province nord-ouest de Kermansah, où 620 personnes sont mortes et plus de 12000 ont été blessées.