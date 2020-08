Un train de la fierté composé d’un équipage entièrement LGBT fait son premier voyage

Avanti West Coast lance le premier train Pride entièrement enveloppé du Royaume-Uni, composé de tout l’équipage LGBTQ +.

Un train Pride a été lancé par Avanti West Coast qui sera composé d’un équipage entièrement LGBT +.

La société, qui opère sur des liaisons entre Londres et Birmingham, Manchester, Liverpool, le Pays de Galles et l’Écosse, a dévoilé le train mardi, deux mois après la fin du mois de la fierté – ce qui est en fait relativement opportun pour un opérateur ferroviaire britannique.

La compagnie ferroviaire a décoré l’une de ses Pendolinos avec ce qu’elle dit être «le plus grand drapeau de la fierté que le Royaume-Uni ait vu sur le côté d’un train».

Le train de la fierté sera composé d’un équipage entièrement LGBT + et rempli de ressources éducatives.

La conception du train intègre toutes les couleurs du drapeau Progress Pride, faisant une déclaration poignante sur l’inclusion des personnes trans et des personnes de couleur dans la communauté LGBT +.

Le train de 11 wagons et de 265 mètres de long a été agité mardi pour son premier voyage par le personnel d’Avanti West Coast à Londres Euston, le train «rempli de littérature, d’histoires et d’affiches colorées et présentera des informations liées à la fierté et des faits amusants pendant les annonces à bord ».

Le responsable du train, Paul Austin, a déclaré: «Il s’agit d’être accepté pour qui je suis et de représenter la communauté LGBT + que nous servons à travers notre réseau.

«Faire partie de la première équipe entièrement LGBT + du Royaume-Uni est un signe des pas que nous prenons vers une société plus inclusive, diversifiée et égalitaire et je suis si fier de m’impliquer aujourd’hui.

Le public aura la possibilité de nommer le train.

Un concours sera lancé mardi pour nommer le train, avec le nom gagnant annoncé en octobre – vraisemblablement après la disqualification de «Trainy McTrainface».

La directrice exécutive d’Avanti West Coast, Sarah Copley, a déclaré: «Je suis ravie de lancer notre nouveau train Avanti West Coast Pride qui représente tout le monde dans la communauté LGBT +.

«C’est un symbole de notre engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion dans ses déplacements le long de la West Coast Main Line. Nous vivons fiers 365 jours par an, pas seulement aujourd’hui.

«Je suis très fier de faire partie d’une entreprise où nos employés représentent les communautés que nous servons. Nous sommes toujours à leur écoute et à leurs clients pour nous assurer que notre stratégie de diversité et d’inclusion est pertinente. Notre nouvelle livrée de train est un excellent exemple de la poursuite de la conversation. »

Jusqu’à présent, tout le monde n’est pas fan, avec l’animatrice de radio Julia Hartley-Brewer, l’incarnation humaine d’un Express quotidien titre, devenant prévisible plutôt croisé – tout en brisant inutilement l’embargo sur l’annonce.

L’animateur radio pleurniché: «C’est ridicule la signalisation de la vertu d’entreprise. Je n’ai pas dit que ça m’avait fait du mal ni à personne d’autre. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi c’est nécessaire. Quel est le message vital qui doit être diffusé pacifiquement mais qui ne peut pas l’être tant que nos trains ne sont pas repeints?

Elle a tweeté: «Pourquoi les homosexuels ont-ils besoin du soutien des trains? Je ne suppose pas qu’un train soutient les hétéros quand il n’est pas peint aux couleurs de l’arc-en-ciel. C’est tout à fait bizarre.