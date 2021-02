Un thriller psychologique avec un énorme rebondissement a chuté sur Netflix

Derrière ses yeux a été publié sur le service de diffusion en continu aujourd’hui (17 février) et les téléspectateurs qui se sont déjà frayés un chemin à travers les six épisodes ont été stupéfaits par un grand rebondissement (à l’exception des téléspectateurs qui ont déjà lu le roman sur lequel la série est basée, qui est).

Maintenant, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas gâcher ça pour vous, je vous indique simplement la direction d’un amusement sinueux – et qui n’aime pas une bonne tournure?

«Sa vie prend une tournure étrange lorsqu’elle se lie d’amitié plus tard avec sa femme Adele (Eve Hewson), et elle se retrouve prise dans un réseau de secrets et de mensonges où rien n’est ce qu’il semble.