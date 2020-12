Un sweat à capuche Boogie Wit Da arrêté pour des accusations d’armes à feu et de drogue

Un Boogie Wit Da Hoodie a été arrêté, quelques jours après qu’il aurait été impliqué dans une fusillade devant un club du New Jersey appelé RAIN.

Le rappeur du Bronx a été placé en garde à vue le mardi 8 décembre après que les autorités du New Jersey et du NYPD aient fouillé son domicile, Dearest, NJ.

Au cours de la recherche, ils ont trouvé une arme de poing .380, un Ruger, une arme de poing Glock de calibre .40, une arme de poing H&K 9 mm et une arme de poing Smith and Wesson 9 mm, selon XXL. Ils ont également trouvé des balles à pointe creuse, des magazines de grande capacité, de l’herbe, des oléagineux, du haschisch et des accessoires pour la drogue.

Quashaun Hagler, l’agent de sécurité d’un Boogie’s, a également été placé en garde à vue, tout comme son manager Samblou Camara, mais uniquement sur des accusations de mauvaises herbes. Les trois hommes ont déjà été relâchés et A Boogie a gardé le silence jusqu’à présent sur l’arrestation.