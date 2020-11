Un suspect accusé du meurtre du frère de 21 Savage

Un suspect a été arrêté pour le meurtre du frère de 21 Savage.

La police métropolitaine de Londres a arrêté un suspect en lien avec le meurtre du jeune frère de 21 Savage, Terrell Davis. Davis aurait été poignardé à mort dans le sud de Londres après une altercation avec le suspect Tyrece Fuller. « La police enquête sur un coup de couteau mortel après avoir été appelée à 17 h 59 le dimanche 22 novembre par le service d’ambulance de Londres à un endroit à Ramillies Close, Lambeth, SW2 », a déclaré le service de police dans un communiqué. « Des officiers étaient présents, ainsi que des collègues de la London Air Ambulance, mais l’homme de 27 ans a été déclaré mort sur les lieux. Les plus proches parents de l’homme ont été informés et ils sont soutenus par des officiers spécialement formés. Aucune arrestation n’a été faite. à ce stade. Une scène de crime reste en place sur les lieux et les agents poursuivent leurs enquêtes. « À la suite de l’annonce du décès de son frère, 21 Savage a posté une photo de son frère et de lui-même enfants sur Instagram avec la légende: « Je ne peux pas croire que quelqu’un t’a emmené bébé frère Je sais que j’ai pris ma colère sur toi J’aurais aimé pouvoir prendre ça merde. « Leur sœur, Kyra Davis, a également publié un hommage en ligne, écrivant: « Je ne sais même pas quoi dire. Mon cœur est en morceaux. Je t’aime plus que les mots ne peuvent dire. Repose en paix parfaite Terrell. » [Via]