Un site Web ouvre les réservations GTA 6 et ajoute une description

L’industrie du jeu vidéo a, comme tout secteur du divertissement, des franchises qui, historiquement, connaissent un plus grand succès que d’autres. Parmi ceux-ci, il est impossible de ne pas mettre en évidence les performances de GTA, l’IP de Rock star que la livraison à la livraison parvient à s’imposer comme l’une des références du secteur. Maintenant, je t’attends GTA 6 est annoncé, nous avons l’audace d’un site internet ouvrant vos réservations et vous donnant un descriptif.

De nouvelles informations sur GTA 6?

Ensuite, nous vous laissons avec l’onglet qui de Kinguin ont fourni GTA 6, ce qui vaut la peine de réserver le jeu:

“GTA 6 sera un autre volet de la franchise emblématique du jeu vidéo. Comme on le sait, GTA est basé sur des villes similaires aux métropoles américaines. Leurs noms changent. Les joueurs ont déjà eu l’occasion de parcourir les rues de Los Santos (Los Angeles), Vice City (Miami) ou Liberty City (New York). Nous n’avons pas visité le Sunny Vice Sity depuis 2006, ce qui laisse supposer que le jeu d’action pourrait avoir lieu à cet endroit.. De plus, cette livraison numérotée peut être écrite avec les chiffres romains «VI», qui peuvent représenter les deux premières lettres d’une ville exotique. Le meilleur moment pour retourner à Vice City est pendant son âge d’or, par exemple dans les années 80.

Selon les informations officielles de Rockstar, GTA 6 sera une révolution en termes de monde ouvert. Nous pouvons trouver différentes communautés de personnes, des quartiers avec leur propre vie et des citoyens avec leur propre personnalité, ce que nous pouvons voir à tout moment du match. L’un des personnages jouables pourrait être une femme. Le nombre de personnages principaux reste indéterminé. Rockstar pourrait même répéter le modèle déjà vu dans d’autres tranches.

Des pistolets, des fusils, des lance-roquettes et plus encore seront rendus au protagoniste. Rockstar souhaitera sans aucun doute mettre en œuvre des éléments de Red Dead Redemption 2 grâce auquel les joueurs peuvent personnaliser les armes. GTA 6 peut avoir ces détails. GTA 6 accueillera probablement de nombreuses voitures, navires et avions. Ces moyens de transport faciliteront beaucoup le trafic de drogue. “

Comme on peut le voir, le grand doute sur les informations fournies par le site Kinguin c’est Si vous avez vraiment quelque chose de vérifié à partir de tout ce qui précède ou s’il s’agit simplement d’hypothèses. La réalité est que depuis des mois, Vice City sonne comme la ville préférée pour accueillir les événements de GTA 6, même si à ce jour nous n’avons eu aucun commentaire officiel de Rock star.

Au final, il est également possible d’apprécier qu’ils placent le lancement du jeu dans le 31 décembre 2021, bien qu’il s’agisse clairement d’un «espace réservé» jusqu’à ce que la date de sortie officielle soit annoncée. Nous verrons si le même cas se produit avec les informations affichées ou si au contraire la livraison, qui semble être des années après son arrivée, surprend avec un contexte totalement nouveau.

