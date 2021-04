Un singe jouant au Pong est la première démonstration de Neuralink, le projet de connexion du cerveau avec les ordinateurs d’Elon Musk

Neuralink aspire à connecter des cerveaux et des ordinateurs. C’est le dernier projet d’Elon Musk et sur lequel nous en savons moins. Après plusieurs années avec des tests avec des souris, des porcs et des échantillons de divers prototypes, ils montrent enfin ce qui est la première démonstration des capacités supposées de Neuralink appliqué aux êtres «intelligents».

Dans les vidéos d’introduction, Neuralink montre un singe jouant à Pong. Au départ, le primate utilise un joystick mais plus tard, selon la narration, le jeu se déroule uniquement sans fil, à travers les réactions mentales de l’animal.

‘Pager’, le singe qui joue Pong avec son esprit

Comme l’explique Neuralink sur son site Internet, le macaque, appelé ‘Pager’, déplace le parcours sur un écran d’ordinateur en utilisant son esprit, grâce au 1024 électrodes implantées dans le dispositif N1 Link.

«Nous avons implanté le N1 Link dans les zones de la main et du bras du cortex moteur, la partie du cerveau impliquée dans la planification et l’exécution des mouvements. Nous avons placé des liens bilatéralement: un dans le cortex moteur gauche (qui contrôle les mouvements du côté droit du corps) et un autre dans le cortex moteur droit (qui contrôle le côté gauche du corps) », décrivent-ils de l’entreprise.

Neuralink déclare que des décennies de recherche ont été nécessaires pour y parvenir et que sa mission est « construire un système d’interface neuronale directe Clinique (IMC) sans fil, entièrement implantable, sûre et efficace que les utilisateurs peuvent utiliser seuls et emporter partout où ils vont. »

Coïncidant avec la démo, Elon Musk a publié plusieurs de ses tweets populaires. Il y décrit les objectifs de Neuralink, déclarant que « le premier produit Neuralink permettra une personne paralysée utilise un smartphone avec l’esprit plus rapidement que quelqu’un qui utilise ses pouces … Les versions ultérieures pourront détourner les signaux des Neuralinks du cerveau vers les Neuralinks en groupes de neurones sensoriels / moteurs dans le corps, permettant ainsi aux paraplégiques de marcher à nouveau, par exemple. «

L’utilisation de Pong pour la démonstration est assez courante dans les expériences cérébrales, bien qu’il soit étrange que l’animal soit présenté en train de jouer presque comme une vidéo commerciale, alors que la chose habituelle dans ce type de recherche est de présenter la vidéo en complément d’une étude. ou analyse.

Après la vidéo, il est difficile d’apprécier quoi que ce soit au-delà de ce qu’ils promettent de Neuralink. Il semble possible que le cerveau puisse faire bouger les parcours ou même jouer au Pong. Un type de projet, celui de interfaces cerveau-ordinateur, qui gagneront en popularité au cours des prochaines années. Du moins, c’est ce qui découle d’initiatives telles que Neuralink ou Facebook lui-même, qui a récemment montré son bracelet pour cliquer avec l’esprit.

