Un sceau de lettre vieux de 7 000 ans trouvé en Israël fait allusion à un ancien commerce à longue distance

Les archéologues ont récemment découvert la plus ancienne empreinte de sceau connue d’Israël, un dispositif qui imprime un motif sur un matériau souple tel que l’argile ou la cire afin de sceller un objet. La minuscule empreinte d’argile remonte à 7 000 ans et était probablement utilisée pour sceller et signer les livraisons, ainsi que pour garder les magasins fermés, selon une nouvelle étude.

L’équipe de recherche a découvert le phoque, ainsi que près de 150 autres, lors de fouilles qui ont eu lieu entre 2004 et 2007 à Tel Tsaf, un village préhistorique de la vallée de Beit She’an en Israël. Mais alors que la plupart des autres sceaux n’étaient que des morceaux d’argile sans aucune empreinte, l’un d’eux avait une impression avec deux formes géométriques distinctes dessus, selon le Jerusalem Post .

Après avoir mené une analyse approfondie, les archéologues ont identifié cet objet comme la plus ancienne empreinte de sceau connue dans la région, selon une déclaration . Avant cette découverte, des sceaux plus anciens datant de 8 500 ans avaient été trouvés dans la région, mais pas les empreintes de sceaux.

Les peuples préhistoriques utilisaient de tels sceaux, ou « bulla », pour signer et sceller des lettres afin d’empêcher qu’elles soient lues par des étrangers curieux. Mais ils étaient également utilisés pour marquer les expéditions et pour indiquer que les silos ou les granges étaient interdits. Comme pour les lettres, si une porte de grange était ouverte, le sceau se briserait, indiquant clairement que quelqu’un était entré, selon le communiqué.

Des silos ronds photographiés dans le village préhistorique de Tel Tsaf dans la vallée de Beit She’an en Israël. (Crédit image : Boaz Garfinkel)

« Même aujourd’hui, des types de scellement similaires sont utilisés pour empêcher la falsification et le vol », a déclaré l’auteur principal Yosef Garfinkel, professeur à l’Université hébraïque de Jérusalem, dans un communiqué. « Il s’avère que cela était déjà utilisé il y a 7 000 ans par les propriétaires fonciers et les administrateurs locaux pour protéger leur propriété », a déclaré Garfinkel, qui, avec ses deux étudiants de l’époque, a dirigé les fouilles.

L’ancien sceau, qui a été trouvé en très bon état en raison du climat sec de la région, mesure moins de 0,4 pouce (environ un centimètre) de large et porte deux timbres différents. Les deux motifs de timbres différents suggèrent que le sceau pourrait avoir été utilisé dans une activité commerciale impliquant deux personnes dans la transaction, selon le communiqué.

De nombreux sceaux plus récents, tels que ceux trouvés dans le temple de Salomon à Jérusalem il y a environ 2 600 ans, incluent un nom et parfois des figures bibliques. Mais ce sceau remonte à une époque antérieure à l’écriture, il était donc marqué par des formes géométriques.

Une analyse de l’argile a suggéré que le sceau n’avait pas été fabriqué dans la vallée préhistorique de Beit She’an, mais provenait d’au moins 10 kilomètres. D’autres découvertes sur le site, qui abritaient probablement des personnes riches qui avaient constitué de grands magasins de matériaux, indiquent que les peuples préhistoriques de la région ont interagi avec des peuples lointains.

« Sur ce même site, nous avons des preuves de contacts avec des peuples de Mésopotamie, de Turquie, d’Égypte et du Caucase [or Caucasus] », qui comprend une région couvrant l’Europe et l’Asie, a déclaré Garfinkel dans le communiqué. « Il n’y a aucun site préhistorique au Moyen-Orient qui révèle des preuves d’un commerce aussi lointain d’objets exotiques que ce que nous avons trouvé sur ce site particulier. »

Les résultats ont été publiés le 18 mai dans la revue Levant .

