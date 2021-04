Un robot Northrop Grumman s’est amarré avec succès à un satellite pour prolonger sa durée de vie

Les satellites pourraient vivre plus longtemps grâce à la nouvelle technologie testée par Northrop Grumman.

Lundi 12 avril, Northrop Grumman Corporation et SpaceLogistics LLC (une filiale de Northrop Grumman) ont annoncé que leur vaisseau spatial de maintenance par satellite, appelé Mission Extension Vehicle 2 (MEV-2), s’était amarré avec succès au satellite de communication commercial Intelsat 10-02 ( IS-10-02).

MEV-2 est un vaisseau spatial robotique conçu pour se fixer à des satellites vieillissants pour aider à étendre leurs opérations en orbite. Il a été lancé le 15 août 2020 sur une fusée Ariane 5. MEV-2 suit les traces de son prédécesseur MEV-1, qui s’est connecté à un autre satellite Intelsat le 25 février 2020.

Cette vue de l’engin spatial MEV-2 de Northrop Grumman montre le satellite IS-10-02 alors qu’il s’approchait du quai. (Crédit d’image: Northrop Grumman)

L’amarrage de MEV-2 à ce satellite d’Intelsat lundi « a été tout aussi passionnant et réussi que l’amarrage de MEV-1 », a déclaré Joe Anderson, directeur des services de Mission Extension Vehicle chez Northrop Grumman, lors d’un webinaire en direct lundi.

L’engin a commencé à accoster vers 6h30 HAE (10h30 GMT) et était complètement à 13h34 HAE (17h34 GMT), selon Anderson.

Dans une image nouvellement publiée, vous pouvez en fait voir IS-10-02 du point de vue de MEV-2 arrivant à quai; La caméra infrarouge à large champ de vision du véhicule a pu capturer le satellite à une distance de 49 pieds (15 mètres). « C’est la première fois que des humains voient ce satellite depuis son lancement en juin 2004 », a ajouté Anderson.

Une vue rapprochée du satellite IS-10-02, capturée par le véhicule MEV-2 alors qu’il s’approchait du quai. (Crédit d’image: Northrop Grumman)

Avec MEV-1, l’équipe derrière l’engin spatial avait le dock de l’engin spatial de maintenance avec le satellite de communication Intelsat 901 (IS-901) dans ce qu’Anderson a décrit comme « l’orbite géo-cimetière », qui se trouve à environ 300 kilomètres au-dessus de l’orbite géosynchrone. , qui est à 22 236 miles (35 786 kilomètres) au-dessus de l’équateur terrestre, avant de déplacer la paire sur l’orbite où ils opéreraient. Ils l’ont fait «par une grande prudence auto-imposée», car cette mission était la première du genre pour l’entreprise, a déclaré Anderson. Mais suite au succès de cette mission, ils ont pu ancrer le MEV-2 directement en orbite géosynchrone où il opèrera.

«Avec l’amarrage de MEV-1 en février dernier, nous sommes entrés dans l’histoire; nous avons créé un tout nouveau marché en orbite», a déclaré Tom Wilson, vice-président des systèmes spatiaux stratégiques chez Northrop Grumman et président de SpaceLogistics, LLC lors du webinaire. « Nous sommes désormais le seul fournisseur de services d’extension de vie pour les satellites, exploitant non seulement un mais deux véhicules d’extension de mission … avec ces capacités, nous pouvons permettre des classes de missions entièrement nouvelles. »

Les MEV de Northrop Grumman sont la première ligne d’engins spatiaux robotiques de maintenance de satellites de la société, mais ils ne sont que la pointe de l’iceberg pour ce qu’elle a prévu, a déclaré Anderson aujourd’hui.

Pour MEV-2, le vaisseau spatial restera en orbite attaché à l’IS-10-02 pendant cinq ans, contribuant à le maintenir «vivant» et à fonctionner en orbite. À la fin de ce contrat de cinq ans, l’engin sera disponible pour décoller vers un autre satellite et un dock. MEV-1 et MEV-2 sont capables de travailler avec plusieurs satellites au cours de leur vie, a déclaré Anderson.

En 2024, cependant, Northrop Grumman ira plus loin en lançant des modules d’extension de mission (MPE), que l’entreprise développe actuellement. Les députés fourniront également des services de prolongation de la durée de vie des satellites – Northrop Grumman prévoit d’installer ces pods sur des satellites commerciaux et gouvernementaux à l’aide de son véhicule robotique de mission (MRV), qui est en cours de développement pour réparer, changer, assembler et inspecter les satellites en orbite.

Ces mises à niveau et ces nouvelles technologies proviennent d’un prix de mission de maintenance robotique décerné l’année dernière à Grumman par la DARPA (la Defense Advanced Research Projects Agency).

À l’avenir, Northrop Grumman prévoit qu’à partir de 2025, ils commenceront à ravitailler les satellites en orbite et à éliminer les débris orbitaux des satellites « de grande valeur » à proximité, a déclaré Anderson.

Northrop Grumman envisage de retirer les débris, ou «débris spatiaux», de l’orbite (au moins des satellites proches et des «actifs de grande valeur»), en utilisant les bras robotiques du MRV.

« À l’heure actuelle, nous nous concentrons sur l’exploration de la manière dont nous pouvons utiliser les capacités que le véhicule robotique de mission fournira avec ses capacités de bras robotique, peut-être de nouveaux outils que nous pourrions incorporer à l’extrémité de ce bras robotique pour pouvoir rencontrer puis capturer un corps qui doit être retiré de GEO [geosynchronous] orbite », a déclaré Anderson à 45secondes.fr lors du webinaire.

Anderson a ajouté qu’à partir de 2030, la société prévoyait de commencer à assembler et à fabriquer des technologies en orbite. Ils espèrent que cela leur permettra de surmonter « les fardeaux sur la conception des engins spatiaux que les lancements de fusées imposent, ce qui se traduira par de nouvelles possibilités passionnantes dans l’espace », a-t-il déclaré.

« Si vous concevez un satellite qui a été fabriqué en orbite … nous estimons que peut-être 80% de la masse d’un satellite en cours de lancement est là pour supporter les charges de lancement », ou la charge utile lancée dans l’espace, a déclaré Anderson à 45secondes.fr » c’est donc un élément important de la façon dont les vaisseaux spatiaux sont conçus aujourd’hui… Donc, si nous pouvons concevoir des satellites qui sont fabriqués, assemblés en orbite, cela peut complètement changer l’économie de ces actifs. «

Suite au succès de ces engins spatiaux qui prolongent la vie, cette étape ultime de pouvoir assembler et fabriquer dans l’espace est «là où le vrai changement vient», a ajouté Wilson.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.