Un professeur qui a tweeté des insultes homophobes mis en congé

Thomas Brennan a été mis en congé administratif par la Ferris State University (Facebook / Twitter)

Un professeur d’université du Michigan qui a tweeté «des insultes racistes, antisémites et homophobes» et rejeté le COVID-19 comme un «coup de main de gauche» a été mis en congé administratif.

Thomas Brennan, professeur adjoint de sciences physiques à la Ferris State University du Michigan, a été mis en congé jeudi 19 novembre après un journal étudiant. La torche partagé captures d’écran de tweets il a posté dans lequel il a utilisé des insultes racistes et homophobes.

Dans une déclaration bizarre et longue publiée sur son propre site Web, Brennan a déclaré que l’article du journal étudiant était un «hit».

«Cette controverse a commencé après que j’ai fait quelques déclarations lors d’une réunion du corps professoral et du personnel du Collège des arts et des sciences au sujet de la pandémie de COVID-19», a écrit Brennan.

«Mes déclarations étaient à l’effet que je crois que la pandémie de COVID-19 est un coup conçu pour asservir l’humanité et nous priver de tous nos droits et libertés.»

Le professeur du Michigan Thomas Brennan a affirmé que la gravité du COVID-19 avait été «exagérée» par les «gauchistes».

Alors que Brennan a déclaré qu’il ne croyait pas que la pandémie de COVID-19 soit un «canular», il a affirmé que sa gravité avait été «exagérée par les gauchistes révolutionnaires dans les médias et le gouvernement», malgré le fait que 1,4 million de personnes sont mortes du virus dans le monde.

Il a ensuite défendu son utilisation d’insultes sur Twitter, affirmant qu’il aimait «tester les limites du langage et des idées» et qu’il «dirait parfois des choses qui semblent incendiaires ou étranges».

«C’était ma façon de ‘pousser le dragon’. Jusqu’à présent, cela est passé inaperçu, mais j’ai finalement attiré l’attention de la «culture d’annulation» », a écrit Brennan.

Dans sa déclaration, Brennan n’a pas fait référence à son utilisation d’insultes homophobes, mais a affirmé qu’il avait utilisé le mot N parce qu’il voulait «neutraliser son pouvoir».

Brennan a poursuivi en développant des théories du complot bizarres dans sa déclaration, suggérant que les bombes atomiques ne sont pas réelles et que les atterrissages sur la lune ont été simulés.

Nos étudiants, nos professeurs, notre personnel et les membres de la communauté sont contrariés et offensés par ces commentaires, et ils devraient l’être.

Le président de l’université, David L Eisler, a condamné les propos de Brennan dans un communiqué publié lundi 23 novembre.

«La semaine dernière, l’université a appris des insultes racistes, antisémites et homophobes sur Twitter qui semblent avoir été publiées par Thomas Brennan, professeur adjoint de sciences physiques au Collège des arts, des sciences et de l’éducation», a écrit Eisler.

«Individuellement et collectivement, nous avons été choqués et scandalisés par ces tweets. Ils sont extrêmement offensants et vont à l’encontre des valeurs de notre université et de notre engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion.

«Nos étudiants, nos professeurs, notre personnel et les membres de la communauté sont contrariés et offensés par ces commentaires, et ils devraient l’être.»

Eisler a également fait référence à une réunion du personnel en août, au cours de laquelle Brennan, au-dessus de Zoom, a affirmé que les taux de mortalité par COVID-19 avaient été exagérés. Lors de cette réunion, Brennan a affirmé que la pandémie et les émeutes étaient des «cascades de gauche», a écrit Eisler.

«Notre université a été fondée sur le concept que l’éducation est pour tout le monde tout le temps, que tout le monde est le bienvenu ici. Nous rejetons fermement ces déclarations, les condamnons et ne les tolérerons pas.

«Nous avons travaillé avec diligence pour devenir une université plus diversifiée, et ces déclarations démontrent clairement comment une personne peut retarder le travail de plusieurs.

«J’appelle notre communauté universitaire à se rassembler, à discuter de ces défis et à commencer à réparer les dommages causés par ces actions», a conclu Eisler.