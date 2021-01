Un plaidoyer à la Haute Cour de Delhi conteste la mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp

15 janv.2021 15:02:44 IST

Une avocate basée à Delhi, Chaitanya Rohilla, a déposé un plaidoyer devant la Haute Cour de Delhi pour contester la nouvelle mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp. Il soutient que la mise à jour de la politique de confidentialité et des conditions d’utilisation de WhatsApp viole le droit à la vie privée et met en péril la sécurité nationale en «partageant, transmettant et stockant les données des utilisateurs» dans un autre pays. Le plaidoyer doit être entendu par le tribunal aujourd’hui 15 janvier. WhatsApp a modifié sa politique de confidentialité de la manière la plus arbitraire et a rendu obligatoire pour ses utilisateurs d’accepter ses termes et conditions, à défaut de quoi les comptes et services seraient résiliés après le 8 février 2021 pour l’utilisateur respectif, indique la pétition.

Rohilla dit qu’avec la mise à jour, WhatsApp suspend une «épée de Damoclès» sur ses utilisateurs en leur demandant d’accepter la politique d’ici le 8 février.

Rohilla souligne à travers sa pétition que la politique enlève aux utilisateurs le choix de ne pas partager de données avec d’autres Facebook et les autres applications tierces qu’il possède. «Ce type de comportement arbitraire et de browbeating ne peut être accepté dans une démocratie et est complètement« ultra vires »(au-delà de ses pouvoirs) et contre les droits fondamentaux tels que consacrés dans la Constitution de l’France», a-t-il affirmé dans la pétition.

La pétition demandait également des instructions au ministère de l’électronique et des technologies de l’information pour s’assurer que Whatsapp ne partage aucune donnée utilisateur avec Facebook ou ses applications associées.

Plus tôt ce mois-ci, WhatsApp a commencé à déployer des notifications dans l’application informant les utilisateurs d’une mise à jour de ses conditions d’utilisation et de sa politique de confidentialité. La notification disait: « En appuyant sur J’accepte, vous acceptez les nouvelles conditions et la politique de confidentialité, qui entreront en vigueur le 8 février 2021 ». Cela signifie que pour continuer à utiliser les applications, les utilisateurs doivent accepter les nouvelles politiques de confidentialité de WhatsApp avant le 8 février.

Cette notification a suscité des inquiétudes croissantes concernant la confidentialité sur la plate-forme, en particulier après avoir compris que WhatsApp partagera davantage de données utilisateur avec sa société mère Facebook. Cela a conduit à un mouvement en ligne d’utilisateurs et de critiques appelant à laisser derrière eux WhatsApp et passez à une plateforme plus sécurisée comme Signal ou Telegram.

Cependant, dans un blog récent partagé par WhatsApp, la plateforme a précisé que la mise à jour de la politique est essentiellement destiné aux comptes professionnels, et les chats personnels restent toujours cryptés de bout en bout à 100%.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂