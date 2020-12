Un parent d’un adolescent transgenre réfute les affirmations anti-trans «  fatiguées  »

Les affirmations selon lesquelles être transgenre est une «mode» chez les adolescentes sont «fatiguées», dit la mère d’un adolescent trans. (Sam Balye sur Unsplash)

Le parent d’un adolescent transgenre a critiqué un certain nombre d’allégations anti-trans «fatiguées», notamment que le fait d’être trans est une «mode» dont les jeunes grandissent.

Dans une lettre au Sydney Morning Herald, Karen Lee, d’Earlwood, en Australie, a déclaré qu’il était «trop facile» pour les jeunes transgenres de faire la transition »[does] ne correspond pas à mon expérience ou à celles d’autres parents que je connais ».

«Dans aucun autre domaine de la médecine, l’affirmation selon laquelle« il est trop facile d’obtenir des soins médicaux pour les enfants »ne serait une critique», a déclaré Lee.

Elle a ajouté: «L’accès aux soins conformément aux lignes directrices approuvées par le gouvernement doit être applaudi et non ridiculisé. Cependant, dans la plupart des États d’Australie, l’accès aux soins de santé pour les adolescents transgenres est tout sauf «facile».

«Les cliniques sont terriblement sous-financées et il y a une réelle pénurie de spécialistes pour voir les enfants transgenres. Le système de santé public laisse tomber les familles à un moment où elles ont le plus besoin de soutien et de conseils d’experts.

Lee répondait à une chronique du 13 décembre intitulée «Mon enfant est en train de changer de sexe, mais je pense que le système rend les choses trop faciles», dans laquelle une personne anonyme prétendait être la mère d’un adolescent transgenre.

Malgendant son enfant, la mère anonyme a répété l’affirmation trans-hostile selon laquelle «le transgenre est un sujet qui imprègne beaucoup de culture des jeunes» et a déclaré: «Je soupçonne que de nos jours une jeune fille en conflit peut rejeter sa vulnérabilité en rejetant sa féminité.

La mère s’est également inspirée de la théorie du complot, maintes fois démystifiée, de la «dysphorie de genre à déclenchement rapide» pour tenter d’expliquer pourquoi son enfant est trans.

Cette affirmation anti-trans a été fermement rejetée par Lee, qui a déclaré que «l’affirmation fatiguée selon laquelle être transgenre est une« mode »chez les adolescentes» avait été «largement démystifiée dans la littérature médicale et était totalement illogique».

«Quel adolescent risquerait d’être rejeté par sa famille et ses amis et une vie de défis pour le plaisir d’une mode?» A demandé Lee. «D’après mon expérience, les adolescents passent des mois, voire des années, à peser leur décision de sortir.

«Je suis d’accord que si nous nous trompons,« les résultats seront dévastateurs à long terme et le sentiment de dommage aux relations sera incroyablement profond ».

«Les adolescents transgenres ont besoin de l’amour de leurs parents et du soutien des systèmes de santé et d’éducation pour rester en sécurité et s’épanouir.»

Des études ont démontré à maintes reprises que l’affirmation du sexe des personnes transgenres est liée à des résultats positifs – tandis que le fait de ne pas affirmer l’identité des personnes trans a été lié à la dépression, aux idées suicidaires et au comportement suicidaire.