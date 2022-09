Un paralympien pensait qu’il « allait mourir » lors du défi brutal SAS: Who Dares Wins

Le paralympien Jonathan Broom-Edwards a admis qu’il pensait qu’il « allait mourir » lors d’une brutale SAS : qui ose gagne défi, alors que la version célébrité de la série télé-réalité démarre ce soir (dimanche 4 septembre). Regardez un extrait de l’émission ici :

Broom-Edwards, qui a remporté l’or au saut en hauteur aux Jeux paralympiques de 2020, est l’un des nombreux visages célèbres qui suivent le cours exténuant des services aériens spéciaux dirigé par l’instructeur en chef Rudy Reyes et Jason « Foxy » Fox, Mark « Billy » Billingham et Rémi Adeleke.

Mais même être l’un des meilleurs athlètes britanniques ne pouvait pas le préparer aux tâches pénibles pour lesquelles la série est devenue connue, la star révélant comment le célèbre défi de « gazage » l’a laissé craindre pour sa vie.

Jonathan Broom-Edwards. Crédit : Canal 4

Dans l’épisode de ce soir, nous voyons les concurrents entrer dans une pièce et retirer leurs masques, pour être exposés à des gaz horribles alors qu’ils tentent de s’échapper.

S’adressant au métro et à d’autres médias au sujet du défi, Broom-Edwards a déclaré que c’était de loin la tâche la plus difficile.

Il a déclaré: « La chose la plus difficile, la chose qui m’a le plus paniqué, et j’avais l’impression que j’allais mourir, c’était le gazage.

« Je n’avais pas réalisé à quel point ce serait grave. Et c’est certainement le plus moche que je pense avoir jamais regardé de ma vie. Vous ne savez tout simplement pas comment vous allez vous en sortir.

Jade Jones attendant la tâche de gazage. Crédit : Canal 4

Parmi les autres célébrités présentes dans la nouvelle série figurent également les acteurs Maisie Smith et Jennifer Ellison, les stars de la télévision Calum Best, Pete Wicks, Amber Gill et Ferne McCann, la médaillée d’or olympique du javelot Fatima Whitbread, l’ex-footballeuse Ashley Cain, les danseurs professionnels et les frères Curtis et AJ. Pritchard, le sprinter olympique Dwain Chambers, la médaillée d’or olympique de taekwondo Jade Jones et la boxeuse professionnelle Shannon Courtenay.

Et il semble que beaucoup d’entre eux aient également souffert du défi du gazage, Courtenay expliquant: « Le pire, c’est qu’ils vous disent de ne pas vous toucher le visage, de vous frotter les yeux ou de vous mettre de l’eau sur le visage, mais j’ai immédiatement fait les trois , je me suis frotté les yeux et j’étais malade partout, donc ce n’était pas une bonne journée pour moi.

Curtis Pritchard donne un coup de poing à Ashley Cain pendant la tâche de fraisage. Crédit : Canal 4

Cependant, Whitbread a semblé le prendre dans sa foulée – disant calmement à l’équipe de direction par la suite qu’elle s’était simplement attendue à ce que ce soit difficile.

S’exprimant dans la salle des miroirs, elle a dit à Billy et Foxy: « Oui, c’est difficile, je ne m’attendais pas à ce que ce ne soit pas le cas, mais vous creusez profondément et voyez ce que vous avez. »