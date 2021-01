Un panel parlementaire convoque des responsables de Facebook et Twitter pour utilisation abusive des plateformes de médias sociaux le 21 janvier

La convocation intervient au milieu d’un débat houleux après que la plate-forme de messagerie WhatsApp a mis à jour sa politique de confidentialité. Le panel, présidé par Shashi Tharoor, entendra les représentations à partir de 16h00.

La commission parlementaire des technologies de l’information a convoqué le 21 janvier des responsables de Facebook et Twitter pour les interroger sur l’utilisation abusive des médias sociaux et des plateformes d’information en ligne et sur la manière de protéger les droits des citoyens.

Au cours de la réunion, le panel entendra leurs points de vue sur la sauvegarde des droits des citoyens et la prévention de l’utilisation abusive des médias sociaux, rapporte Affaires aujourd’hui.

Selon le site Web de Lok Sabha, l’ordre du jour de la réunion indiquait: «Témoignages des représentants du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information et entendre les points de vue des représentants de Facebook et Twitter sur le sujet« Sauvegarde des droits des citoyens et prévention des abus des plateformes de médias sociaux / en ligne, y compris un accent particulier sur la sécurité des femmes dans l’espace numérique ».

La commission parlementaire sur les technologies de l’information, composée de 31 membres, est dirigée par le député du Congrès Shashi Tharoor. Le panel a été constitué au mois de septembre de l’année dernière. Le panel, présidé par Tharoor, entendra les représentations à partir de 16h00.

La convocation intervient au milieu d’un débat après que la plate-forme de messagerie WhatsApp a mis à jour sa politique de confidentialité. Plus tôt ce mois-ci, WhatsApp est passé sous le scanner après avoir révisé sa politique de confidentialité et s’est réservé le droit de partager certaines données utilisateur avec Facebook.

L’application avait demandé aux utilisateurs d’accepter les nouvelles politiques avant une certaine date, sinon ils ne pourraient pas utiliser la plate-forme. Cependant, les réactions aux politiques mises à jour ont conduit à l’extension des anciennes politiques jusqu’au mois de mai, après que des dizaines de millions de ses utilisateurs sont passés de la plate-forme à des rivaux comme Signal et Telegram.

Le changement de politique devait initialement entrer en vigueur le 8 février, a déclaré la société appartenant à Facebook.

Il a précisé que la mise à jour n’affectait pas le partage de données avec Facebook en ce qui concerne les conversations personnelles ou d’autres informations de profil et ne concernait que les discussions professionnelles dans le cas où un utilisateur converserait avec la plate-forme de service client d’une entreprise via WhatsApp.

