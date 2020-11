Un organisme de bienfaisance qui allaite attaqué pour l’inclusion des trans

L’idée que les hommes et les femmes trans peuvent lactate a paniqué certains utilisateurs de Mumsnet (Envato)

Un organisme de bienfaisance pour l’allaitement qui offrait un soutien aux personnes trans et non binaires a été confronté à une réaction violente sur le forum britannique sur les parents Mumsnet.

En coordination avec la Transgender Awareness Week, la branche britannique de La Leche League (LLLGB) a annoncé son soutien à «tous ceux qui veulent allaiter ou allaiter», un terme utilisé pour éviter de déclencher la dysphorie chez les hommes trans qui allaitent un enfant.

L’organisme de bienfaisance a publié un article détaillant ses conseils inclusifs concernant les parents transgenres et non binaires, y compris des ressources pour ceux qui souhaitent induire ou supprimer la lactation, ainsi que des méthodes pour compléter la production de lait.

«Nous sommes conscients que les personnes transgenres et non binaires utilisent une variété de termes différents pour décrire leur anatomie et les actes consistant à nourrir et nourrir leur bébé», conclut l’article, expliquant la terminologie de «l’allaitement maternel».

«Ailleurs sur le site, nous utilisons« allaitement »,« lait maternel »et« mère »: ils reflètent la mission fondatrice et inchangée de LLLI de fournir un soutien de mère à mère pour l’allaitement.

«Ils reflètent également l’identité déclarée et le rôle précieux de la majorité des personnes à qui nous soutenons et fournissons des informations – celles qui s’identifient comme mères allaitantes. Quelle que soit la langue que vous utilisez, nous espérons qu’une grande partie des informations que nous partageons seront toujours utiles et pertinentes. »

Cette distinction importante a été perdue pour un ancien leader de la Ligue La Leche, qui a partagé avec Mumsnet la longue plainte qu’elle avait adressée à l’organisme de bienfaisance.

«J’ai été leader de la Ligue La Leche pendant de nombreuses années et je suis très contrariée de voir à quel point l’organisation a perdu son attention sur la mère et le bébé», a-t-elle écrit.

«LLLGB ne devrait pas promouvoir l’idée que les mâles peuvent induire la lactation pour nourrir un bébé… J’espère que vous avez également envisagé la fétichisation de l’allaitement qui ne s’applique pas seulement aux hommes qui regardent les femmes, les mâles qui allaitent sont aussi une paraphilie.»

Les utilisateurs de Mumsnet sont déconcertés par une politique d’alimentation thoracique inclusive.

La plainte a rapidement déclenché le forum parental, dont les utilisateurs sont malheureusement tristement célèbres pour avoir fourni des réponses indignées à l’inclusion trans.

«Je suis désolé mais le mot dégoûtant me vient à l’esprit. L’idée d’encourager les bébés à boire une hormone et du lait maternel infusé de produits chimiques me rend malade », a déclaré une utilisatrice.

«C’est de la pure merde. Il n’y a rien de sacré! répondit un autre. Leur sentiment a été repris par d’autres dans de multiples fils, où beaucoup se sont concentrés sur le terme «allaitement maternel», apparemment sous le prétexte qu’il remplaçait l’allaitement.

Helen Lloyd, présidente de La Leche League GB, a déclaré à la Courrier quotidien que la politique inclusive n’était pas nouvelle et était en fait en place depuis 2017.

Lorsqu’on lui a demandé si l’organisme de bienfaisance accueillerait une femme trans dans un groupe d’allaitement, elle a déclaré que cela serait à la discrétion des dirigeants locaux, mais a indiqué qu’elles ne seraient pas refusées.

«Nous ne serions pas en mesure de contester la présentation du genre de quelqu’un. Si quelqu’un nourrit un bébé à la poitrine, nous ne dirions pas de sortir », dit-elle.

«Nous sommes absolument fiers d’être inclusifs et d’élargir au maximum notre portée. Je peux voir que c’est troublant pour les gens qui ont grandi en pensant très clairement [that] ce sont les mères qui allaitent et croient qu’il y a un fossé très net entre le sexe et le genre.

«Le monde évolue et nous essayons de nous tenir au courant et de nous assurer que personne n’a besoin de nous et n’obtient pas le soutien.»