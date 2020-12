Un OnePlus 9E devrait compléter les OnePlus 9 et 9 Pro

En plus des prochains smartphones OnePlus 9 et 9 Pro, le fabricant souhaiterait sortir un autre appareil de la série: OnePlus 9E sera le troisième téléphone mobile du groupe.

OnePlus n’a pas encore produit de modèle électronique. Leaker Max Jambor écrit sur Voice.com que cela changera avec le OnePlus 9E. Malheureusement, il n’a pas connaissance d’informations supplémentaires sur le smartphone. On ne sait pas s’il s’agit d’un appareil plus puissant que le OnePlus 9 ordinaire ou d’une variante moins chère. Jambor déclare que OnePlus serait basé sur la stratégie de Samsung consistant à proposer des appareils dans toutes les gammes de prix.

OnePlus propose des téléphones portables dans toutes les classes

Il existe des smartphones de la série OnePlus Nord N pour les débutants, le OnePlus Nord dans la classe moyenne, les séries principale et T avec des modèles tels que le OnePlus 8T comme produits phares abordables et les modèles Pro tels que le OnePlus 8 Pro comme haut de gamme. Smartphones. Étant donné que OnePlus couvre déjà toutes les gammes de prix, l’emplacement du OnePlus 9E est encore plus mystérieux. Peut-être qu’il apportera des fonctionnalités spéciales et sera destiné à des expériences.

OnePlus 9E peut-être un produit phare d’entrée de gamme

L’autorité Android soupçonne qu’il pourrait s’agir d’un produit phare plus abordable que le OnePlus 9 classique. De même, le Samsung Galaxy S10e était un produit phare bon marché avec un écran de résolution inférieure et une double caméra au lieu d’une triple. Le fabricant devrait présenter les smartphones OnePlus 9 en mars 2021.