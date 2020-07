Un nouveau modèle OnePlus apparaît sur Geekbench avec ses spécifications: l’éventuel OnePlus 8T

Trois téléphones OnePlus sont arrivés cette année jusqu’à présent: le OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus Nord. Tout indique que deux autres sont ajoutés au catalogue, le Modèles 8T et 8T Pro. Et un premier résultat dans Geekbench a déjà révélé ses spécifications.





Nous l’avons vu l’année dernière avec l’arrivée des OnePlus 7T et 7T Pro six mois seulement après les 7 et 7 Pro. Cette année, il semble que nous aurons une stratégie similaire pour l’automne avec les possibles 8T et 8T Pro.

Légères améliorations par rapport aux modèles actuels

Les tests de performances apparus dans Geekbench font référence à un modèle ‘OnePlus KB2001’, un modèle qui jusqu’à présent n’était jamais apparu auparavant. Les tests ont été publiés le 29 juillet apparaît avec Android 11 comme version du système d’exploitation. Cela suggère qu’il pourrait être l’un des premiers téléphones à apporter cette nouvelle version du système d’exploitation de Google.

Nouveau modèle apparu dans Geekbench. Via Geekbench.

Parmi les spécifications notables qui apparaissent dans Geekbench, nous trouvons un possible processeur Qualcomm Snapdragon 865+, par rapport au Snapdragon 865 du OnePlus 8. Dans tous les cas, il apparaît avec le nom de code «kona», il n’y a donc toujours aucun moyen de le garantir. Ce qui semble clair, c’est son 8 Go de RAM.

Les rumeurs précédentes chez XDA Developers garantissaient que ces deux nouveaux OnePlus viendraient avec un Chargeur rapide 65W comme l’a révélé la version bêta d’Android 11. À partir de ce même forum, ils ont découvert que l’application de l’appareil photo OnePlus montre dans sa dernière version la compatibilité avec les photos 64 MP, ce qui pourrait être une indication qu’ils apporteront un capteur 64 MP par rapport aux 48 MP actuels.

La société semble avoir été bien accueillie pour son dernier téléphone, le OnePlus Nord, dont le prix a été l’un des facteurs importants. Cependant dans ce cas les OnePlus 8T et 8T Pro seront très probablement dans le haut de gamme. Sinon, beaucoup plus de détails ne sont pas encore connus sur les prochains téléphones OnePlus. On verra sans dans les prochaines semaines voire mois plus de spécifications et de caractéristiques apparaître à mesure que la date de leur présentation approche (si elles existent vraiment).

Track | Nashville Chatter

Plus d’informations | Geekbench