Un nouveau jeu South Park arrive, et c’est en 3D

Parc du Sud a certainement un style visuel distinct, et c’est un style qui n’a pas été bien traduit dans le domaine des jeux vidéo dans le passé. Dans les premières tentatives pour transformer le monde volontairement low-tech en quelque chose d’interactif, les figures de feutre de l’univers ont été remplacées par des modèles 3D, et cela n’a pas vraiment fonctionné. C’est en partie pourquoi le duo de RPG d’Obsidian Entertainment – ​​South Park : The Stick of Truth et South Park : The Fractured But Whole – a été si bien reçu ; leur engagement envers l’ADN de la série transparaît.

Il y a eu une petite pause depuis ce dernier titre, mais un autre jeu est très certainement en préparation, comme le rapporte Bloomberg. La publication indique que les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, travaillent sur un « jeu vidéo 3D », en plus de nombreux autres projets créatifs. Contrairement aux deux titres précédents, qui étaient une collaboration entre Obsidian et South Park Digital Studios, le développement est en cours exclusivement au sein de cette dernière équipe interne.

Le terme « 3D » dans la description du jeu est certainement intéressant. Compte tenu de la réussite des deux derniers jeux à maintenir l’apparence de la série, nous sommes curieux de savoir si ce nouveau jeu sera vraiment entièrement en 3D. Nous sommes sûrs qu’avec le studio en interne et le duo créatif à la barre, ça devrait être bien. Il faudra probablement un certain temps avant de voir quoi que ce soit, mais nous sommes sûrs que le jeu est entre de bonnes mains.

