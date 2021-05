Un nouveau jeu Fallout a peut-être fui accidentellement

Il est possible qu’un nouveau jeu Fallout ait été accidentellement divulgué, ou du moins c’est ce dont certains fans Tomber ils pensent que c’est arrivé cette semaine.

Lors d’une récente interview, le responsable des services de jeux Xbox, Ben Decker, semble éventuellement mentionner un nouveau jeu Fallout.

Dans l’interview, Decker parle de Xbox Passe de jeu et comment 55% des utilisateurs interrogés disent que la principale raison pour laquelle ils ont rejoint le service d’abonnement est la création de nouveaux jeux au lancement. En outre, Decker Note que Microsoft dispose de 23 studios dans Xbox Oui Bethesda qui travaillent dans « Halo, Forza, Fallout et nouvelles adresses IP».

Nous avons 23 studios sur Xbox et Bethesda, travaillant sur Halo, Forza, Fallout et une nouvelle IP dont nous n’avons même pas encore parlé et qui vous épatera. Nous pouvons livrer tout cela sur Game Pass dès le premier jour.

Au moment de la publication, aucune des parties impliquées n’avait fait de commentaires à ce sujet. Nous ne nous attendons pas à ce que cela change, mais si c’est le cas, nous mettrons à jour l’histoire en conséquence.