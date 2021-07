Un nouveau film Star Trek arrive, l’équipe de Chris Pine revient avec le directeur de WandaVision

Le prochain film Star Trek avance avec WandaVision réalisateur Matt Shakman. Deadline rapporte que Shakman vient de signer un accord pour diriger le prochain sans titre Star Trek film pour JJ Abrams de Paramount et Bad Robot, après plusieurs faux départs pour faire décoller le prochain film de la franchise. La nouvelle arrive peu après celle de Shakman WandaVision a décroché 23 nominations aux Emmy cette année, faisant instantanément de toutes les personnes impliquées un produit beaucoup plus chaud.

Bien sûr, la plus grande question que tout le monde se posera sur le nouveau Star Trek c’est s’il servira de continuation des films précédents. Par date limite, le plan concerne le casting original de la chronologie du redémarrage, celui dirigé par Chris Pin, pour revenir pour la suite. Lindsey Beer et Geneva Robertson ont écrit le scénario du film et Shakman sera assis dans le fauteuil du réalisateur.

Bien que des tentatives antérieures pour développer un nouveau Star Trek ont calé, le plan de cette version avec Matt Shakman à bord, diriger, c’est accélérer sa production. Words est que le projet devrait commencer le tournage au printemps prochain. Pour l’instant, aucun détail supplémentaire n’a été révélé sur son intrigue potentielle au-delà du fait que le plan est le retour de Pine et des autres acteurs. Malheureusement, Anton Yelchin ne pourra pas revenir en tant que Pavel Chekov, car il est décédé en 2016 après avoir joué dans trois Star Trek films.

Le dernier film Star Trek à sortir en salles était celui de 2016 Star Trek au-delà. Dans les années qui ont suivi, Star Trek 4 au point mort car divers cinéastes sont venus à bord pour partir avant que le tournage ne puisse commencer. À un moment donné, Quentin Tarantino avait lancé l’idée de réaliser un R-rated Star Trek comme son dernier film. En 2019, Noah Hawley aurait été embauché pour écrire et réaliser un nouveau Star Trek, mais il n’était pas clair si Pine et le casting original reviendraient pour cette itération.

En mars, une autre mise à jour sur la franchise est arrivée lorsqu’il a été annoncé que Kalinda Vasquez (Star Trek : Découverte) était à bord pour écrire un autre Star Trek film. Comme pour ce projet impliquant Shakman, Paramount Pictures devait produire avec Bad Robot. Pour le moment, il n’est pas clair si ce projet est toujours en développement séparément du film de Shakman, bien que le nouveau rapport de Deadline indique que ce dernier sera le prochain Star Trek film à paraître.

Matt Shakman est maintenant surtout connu pour produire et réaliser WandaVision, surtout après le grand succès de la série avec ses nominations aux Emmy. Il a déjà réalisé des épisodes de grandes séries comme Il fait toujours beau à Philadelphie, Fargo, et Jeu des trônes. Son travail cinématographique est beaucoup plus limité, bien qu’il ait réalisé le thriller Couper la banque en 2014, avec Liam Hemsworth, Billy Bob Thornton et John Malkovich.

Le monde de Star Trek continuera également à se développer sur le petit écran. Nouvelles saisons de spectacles Star Trek : Découverte et Star Trek : Picard sont actuellement en préparation pour Paramount+. Même ainsi, la franchise est peut-être en retard pour son retour en salles, il est donc bon de savoir que le projet est de retour avec un WandaVision talent à la barre. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

