Un nouveau film Expendables est en préparation avec un autre casting étoilé

Le premier film est sorti en 2010 et de nombreuses stars ont participé à la trilogie à ce jour, dont Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Mickey Rourke, Jet Li, Terry Crews et Steve Austin.

« C’est tellement amusant de réunir ces stars pour un film d’action sans limites. Le nouveau film fera monter les enchères et sera la plus grande et la plus dure des aventures à ce jour. »