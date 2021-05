Un nouveau film d’animation CG d’Ultraman arrive sur Netflix avec l’aide d’ILM

Un nouveau film Ultraman se passe officiellement sur Netflix. Le service de streaming s’est associé à Tsuburaya Productions et Industrial Light and Magic pour amener le héros japonais emblématique dans le monde du streaming avec une nouvelle fonctionnalité animée. Parallèlement à l’annonce, certaines illustrations initiales du film ont également été publiées.

Ultraman revient sur Terre. Netflix développe la prochaine entrée d’une franchise de 55 ans en devenir: un film d’animation CG réalisé en partenariat avec Tsuburaya Productions. pic.twitter.com/u6kas03u37 – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 13 mai 2021

L’image voit le héros emblématique du cinéma japonais dans une position héroïque, avec des avions de combat prenant le ciel au-dessus de lui. Shannon Tindle est sur le point de diriger le film, simplement intitulé Ultraman, avec John Aoshima à bord en tant que co-réalisateur. Tindle devrait également écrire le scénario aux côtés de Marc Haimes. Tom Knott devrait produire avec Lisa Poole à bord en tant que coproducteur. Tindle avait ceci à dire dans une déclaration.

« Réaliser ce film est un rêve devenu réalité. Ce qui a commencé comme une histoire originale inspirée par mon amour pour Ultraman d’Eiji Tsuburaya est en quelque sorte devenu un véritable film d’Ultraman grâce à l’incroyable confiance de l’équipe de Tsuburaya Productions et au soutien des gens de Netflix Animation. Nous avons réuni une équipe d’étoiles et j’ai hâte de partager notre vision unique d’Ultraman avec le reste du monde. «

Ultraman sera centré sur la superstar du baseball Ken Sato qui revient au Japon pour reprendre le flambeau du super-héros défenseur de la Terre. Mais il obtient bientôt plus que ce qu’il avait négocié lorsqu’il est obligé d’élever la progéniture de son plus grand ennemi, un nouveau-né Kaiju. Ken a du mal à équilibrer ses rôles à la fois en tant que coéquipier et nouveau père et doit affronter son propre ego, son père séparé et la méchante force de défense de Kaiju pour se lever et découvrir ce que signifie vraiment être. Ultraman. Aram Yacoubian, directeur du film d’animation original chez Netflix, avait ceci à dire.

« Avoir l’opportunité de s’associer avec nos amis de Tsuburaya Productions pour apporter ce personnage bien-aimé à nos membres du monde entier est un honneur. Nous sommes ravis de travailler avec Shannon, John et une équipe incroyablement talentueuse d’artistes et d’amoureux d’Ultraman de Nous sommes impatients de partager notre film avec les fans de ce héros japonais emblématique et de présenter à une nouvelle génération ce qui deviendra certainement leur nouveau super-héros préféré. «

Ultraman, en tant que personnage, a plus de 50 ans d’histoire, étant apparu pour la première fois dans une série télévisée japonaise en 1966. Au cours des décennies suivantes, le personnage est apparu dans plus de 30 films et des dizaines d’émissions de télévision. Netflix a actuellement un Ultraman série animée qui en est également à sa deuxième saison.

Pendant que Ultraman Ce n’est peut-être pas aussi important pour le public américain, c’est une franchise reconnaissable qui peut aider à renforcer la bibliothèque de titres du service de streaming. De plus, la société compte plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Avec Disney +, Apple TV +, HBO Max, Peacock et Paramout +, entre autres, ont également envahi le marché du streaming en ce moment, le contenu de marque est devenu plus important que jamais. Ultraman n’a pas encore de date de sortie fixée. Assurez-vous de vérifier vous-même les illustrations de l’accroche dans le Twitter Geeked de Netflix Compte.

