Un nouveau film autonome de Transformers se déroule avec le réalisateur de Charm City Kings

Un nouveau Transformateurs le film est en cours chez Paramount Pictures. Selon THR, le studio vient de s’engager à l’aveugle dans un scénario pour développer un nouveau film basé sur la célèbre ligne de jouets Hasbro. Marco Ramirez, qui a été le co-showrunner de la série Marvel de Netflix Les défenseurs, est à bord pour écrire le script avec Charme City Kings helmer Angel Manuel Soto mis à diriger.

Aucun détail de l’intrigue n’a été révélé sur le nouveau Transformateurs film avec Marco Ramirez et Ange Manuel Soto. Un film autonome, ce projet est distinct d’un autre Transformateurs film qui a également été annoncé comme étant en développement. En novembre, il a été rapporté que Steven Caple Jr. dirigeait le prochain épisode de Paramount en cours. Transformateurs série de films lancée pour la première fois en 2007. Le scénario de ce film a été écrit par Joby Harold.

Le Transformateurs les films ont collectivement rapporté 4,84 milliards de dollars au box-office. Entre 2007 et 2017, Michael Bay a dirigé les cinq premiers épisodes de la série, dont chacun a été un grand succès en termes de vente de billets. Basé sur Transformateurs ligne de jouets, le film a donné vie aux favoris des fans comme Optimus Prime, Jazz, Ratchet et Megatron. Bien que la réception critique n’ait pas toujours été très gentille avec la série, les films à succès ont toujours eu un énorme succès financier.

En 2018, l’écrivain Christina Hodson et le réalisateur Travis Knight ont publié le Transformateurs film dérivé Bourdon avec Dylan O’Brien exprimant le favori des fans Autobot. Hailee Steinfeld, John Cena, John Ortiz, Pamela Adlon et Jason Drucker ont également joué. Le producteur Lorenzo di Bonaventura a déclaré en 2019 que Paramount développait une suite à Bourdon aux côtés d’un autre épisode de la série principale suivant Transformers: le dernier chevalier. L’état actuel de Bourdon 2 n’est pas clair suite à l’annonce de ce film autonome de Ramirez et Soto.

Pendant ce temps, Hasbro s’est également associé à Netflix pour développer une nouvelle émission animée basée sur Transformateurs. Doublé Transformateurs: BotBots, la comédie animée de 20 minutes suit « des robots qui se déguisent en objets de tous les jours du centre commercial. Le jour, ces BotBots se cachent tranquillement sur les étagères des magasins, mais la nuit, ils se lancent dans l’aventure jusqu’à ce qu’un groupe de BotBots appelés » The Lost Bots « se précipite dans le Garder la sécurité du centre commercial et mettre tous les robots en danger. Ces marginaux pourront-ils surmonter leurs différences, vaincre le gardien de sécurité et être acceptés aux yeux des autres robots? «

Cela fait suite à une adaptation supplémentaire de la série animée de Transformateurs c’est aussi sur Netflix. Destiné aux plus matures Transformateurs Ventilateurs, Transformers: War for Cybertron se composera de trois chapitres, les deux premiers étant actuellement diffusés sur Netflix. Le troisième chapitre devrait arriver en juillet 2021. Les critiques de la série animée ont été exceptionnellement fortes.

Il est indéniable que Transformateurs est une marque incroyablement populaire avec le potentiel de gagner des milliards de plus en plus de ce que la série a déjà accumulé au box-office. Avec au moins deux nouveaux films en préparation pour le retour prévu de la franchise sur grand écran, en plus des différentes adaptations animées, il est également clair que les Autobots ne vont nulle part pendant un certain temps. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Transformateurs