Un nouveau dinosaure massif pourrait être la plus grande créature à avoir jamais parcouru la Terre

Les restes vieux de 98 millions d’années de ce qui pourrait être le plus grand animal à marcher sur Terre – un dinosaure titanosaure à long cou – ont été récemment découverts en Argentine.

Les restes de l’anonymat dinosaure ont été découverts pour la première fois en 2012 dans la province de Neuquén, au nord-ouest de la Patagonie, mais n’ont toujours pas été entièrement excavés. Cependant, les os qui ont été découverts jusqu’à présent suggèrent que l’ancien mastodonte était probablement un titanosaure, peut-être le plus grand jamais enregistré. Les titanosaures faisaient partie des plus grands sauropodes – des dinos géants à long cou et herbivores – et ont vécu depuis la fin Période jurassique (Il y a 163,5 millions à 145 millions d’années) jusqu’à la fin du Période crétacée (Il y a 145 millions à 66 millions d’années).

« Compte tenu des mesures du nouveau squelette, il semble probable que ce soit un candidat pour l’un des plus grands, sinon le plus grand, sauropodes jamais trouvés », Paul Barrett, un paléobiologiste au Natural History Museum de Londres qui était pas impliqué dans l’étude, a déclaré 45Secondes.fr.

Peu de restes ont été découverts pour que les chercheurs déclarent ce dinosaure comme une nouvelle espèce ou l’attribuent à une espèce déjà connue. Cependant, les chercheurs sont convaincus qu’une fois les fouilles terminées, ils pourront la classer comme une espèce complètement nouvelle.

« Le lieu de la découverte est très difficile d’accès, donc la logistique est assez compliquée », a déclaré l’auteur principal de l’étude Alejandro Otero, paléontologue au musée de La Plata en Argentine. « Mais nous prévoyons d’y retourner après le pandémie situation. »

Les restes eux-mêmes datent d’il y a environ 98 millions d’années, ce qui signifie que la créature a vécu pendant la période du Crétacé.

Un géant parmi les géants

En 1993, un autre titanosaure appelé Argentinosaurus huinculensis a revendiqué le titre de plus grand dino terrestre, mais a ensuite été remplacé par le titanosaure encore plus grand Patagotitan mayorum en 2014. Cependant, il est difficile de déterminer quelle espèce était le dinosaure le plus lourd – Argentinosaurus est connue à partir de seulement 13 os fossilisés, et Patagotitan le poids était basé sur un composite de six individus, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

À l’heure actuelle, les chercheurs ne peuvent pas dire quelle était la taille du nouveau titanosaure, étant donné que les longs os des membres utilisés pour faire de telles estimations, tels que l’humérus et le fémur, n’ont pas encore été excavés. Cependant, les analyses des os qui ont été trouvés – y compris 24 vertèbres de la queue et des parties de la ceinture pelvienne et pectorale – montrent qu’il s’agissait probablement du plus grand des titanosaures.

« Le spécimen est considéré comme l’un des plus grands sauropodes jamais trouvés, dépassant probablement Patagotitan en taille », ont écrit les chercheurs.

Patagotitan mesurait environ 15 mètres de haut et pesait 69 tonnes (62 tonnes métriques), ce qui équivaut au poids de près d’une douzaine d’éléphants d’Asie.

« C’est un énorme dinosaure, mais nous nous attendons à trouver beaucoup plus de squelette lors de futures sorties sur le terrain, nous aurons donc la possibilité de déterminer avec confiance sa taille réelle », a déclaré Otero.

Le titanosaure nouvellement découvert n’est que l’un des nombreux fossiles de sauropodes découverts en Amérique du Sud, y compris Dreadnoughtus et Sarmientosaurus .

Celles-ci ont contribué à combler de multiples lacunes dans les connaissances entourant ces géants et ont également soulevé des questions sur la façon dont ils sont devenus si grands.

«Ce nouveau squelette fournit encore un autre exemple de sauropodes poussant aux extrêmes de ce qui est possible en ce qui concerne la taille maximale des animaux sur terre», a déclaré Barrett.

L’étude a été publiée en ligne le 12 janvier dans la revue Recherche sur le Crétacé .

