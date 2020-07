Une nouvelle Switch Nintendo arriverait avec le DLSS 2.0 de Nvidia !

Une nouvelle offre d’emploi de Nvidia semble indiquer que des solutions pour Tegra sont recherchées pour étendre sa viabilité

PlayStation 5 et Xbox Series X Ils montrent depuis des semaines à quoi ressemblera la nouvelle technologie de l’industrie du jeu vidéo, une technologie que de nombreux développeurs utiliseront. tierce personne pour donner vie à vos futurs projets. En ce sens, il semble logique d’imaginer que Nintendo Switch nécessitera le plus tôt possible une sorte de bond en avant pour suivre, et dans Nvidia ils y réfléchissent peut-être déjà sérieusement.

Nintendo Switch avec une technologie comme le DLSS 2.0 de Nvidia?

Ainsi, il est possible d’observer dans Linkdein Quoi Nvidia a publié une offre d’emploi à la recherche d’un nouveau ingénieur logiciel pour travailler sur les solutions Tegra. Plus précisément, il est souligné que les principales tâches du poste sont de travailler avec graphiques de nouvelle génération, avec des technologies d’intelligence artificielle pour consoles et aussi avec des dispositifs d’intelligence artificielle.

Par contre, dans l’une des sections sur les fonctions à remplir, il est précisé ‘travailler sur des solutions pour utiliser l’intelligence artificielle dans la technologie graphique telle que le DLSS 2.0 de Nvidia’. C’est donc une technologie que nous pouvons voir implémentée par exemple pour la version PC de Death Stranding, et qui permettrait à Nintendo Switch d’exécuter des jeux sans problèmes mais consommant moins d’énergie. Il ne fait donc aucun doute que ce serait une percée dans l’ombre de la PS5 et de la Xbox Series X.

Dans tous les cas, nous soulignerons que l’offre d’emploi n’a pas été spécifiée pour Nintendo Switch, mais étant donné la description, cela semble être l’option la plus viable de toutes. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il y a des semaines il est apparu la possibilité que Nintendo laissez le Tegra de côté Nvidia s’incliner AMD, une décision qui augmenterait potentiellement la viabilité de la console hybride à long terme – ou du moins on le croit -.

