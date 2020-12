Un nouveau brevet Sony indique une future PS5 Pro avec deux GPU: les jeux Super vitamin FPS 4K

Ceux qui assemblent leurs PC bénéficient depuis des années de la possibilité de combiner deux cartes graphiques pour atteindre des taux d’images par seconde beaucoup plus élevés sur ces ordinateurs, mais l’idée pourrait maintenant être transmise aux consoles.

Ceci est bien entendu souligné par un nouveau brevet Sony qui décrit une console pouvant inclure deux cartes graphiques. Cela a logiquement déclenché rumeurs d’un potentiel et futur PS5 Pro qui utiliserait précisément cette configuration surprenante.

Double GPU pour jouer plus et mieux en 4K

Le brevet fait clairement référence dans le titre à une «console de jeu vidéo évolutive» et à ce système «multi-GPU» qui autoriserait ces cartes graphiques collaborer pour rendre chaque image du jeu ou chacun effectuant une tâche différente pour accélérer l’ensemble du processus et augmenter la sortie des images rendues dans les jeux.

L’idée n’est pas nouvelle: elle est appliquée au monde des PC depuis des années, où les configurations doubles (ou triples) avec des cartes NVIDIA ou AMD sont devenues célèbres pendant un certain temps. Il est toujours possible de combiner des graphiques sur PC, mais la pratique est un peu plus obsolète car bien que théoriquement nous ayons deux fois plus de puissance à portée de main, les performances de jeu ne sont pas doublées.

Une analyse de longue date de LegitReviews avec deux RTX 2080 Ti en SLI l’a clairement montré: dans « Battlefield 1 » il est passé de 100 à 136 FPS en moyenne, tandis que dans ‘Far Cry 5’, il est passé de 74 à 99 FPS, exécutant les deux jeux en qualité 4K et Ultra.

Ces données montrent un peu clairement que doubler le nombre de GPU ne double pas le FPSMais il est vrai que Sony pourrait également apporter de nouvelles techniques ici afin que ses développeurs de jeux puissent tirer encore plus de ces paramètres.

Ce qui est certain, c’est qu’élever une PS5 Pro avec deux GPU pourrait certainement rendre les performances de jeu encore plus robustes en résolution 4K, dont nous pourrions probablement profiter à plus de FPS, même au plus haut niveau de détail pour une expérience encore plus fluide.

Il est important de noter que pour le moment ce n’est rien de plus qu’un brevet et donc aucune garantie que l’hypothétique PS5 Pro est en développementMais l’apparition d’un tel document soulève certainement cette possibilité.

Via | Collisionneur