Un mystère de longue date sur Vénus a été percé par une sonde solaire de la NASA

Au fur et à mesure que l’activité du soleil augmente et diminue, il en va de même pour l’ionosphère de Vénus , une couche clé dans la haute atmosphère, selon de nouvelles observations qui anéantissent un soupçon vieux de plusieurs décennies.

Les nouvelles observations proviennent de la NASA Sonde solaire Parker , un vaisseau spatial lancé en 2018 sur une voie audacieuse pour se rapprocher de plus en plus du soleil. Cette trajectoire repose sur une série de sept approches rapprochées de Vénus qui servent de manœuvres de direction – et l’équipe du vaisseau spatial a décidé de collecter des données lors de ces survols.

Au cours d’une de ces manœuvres en juillet 2020, la sonde a fait des observations qui soutiennent une idée intrigante et de longue date – que l’ionosphère supérieure de Vénus contient beaucoup plus de particules de plasma chargées lorsque le soleil est plus actif et moins lorsque le soleil est moins actif.

« Lorsque plusieurs missions confirment le même résultat, l’une après l’autre, cela vous donne une grande confiance dans la réalité de l’amincissement », Robin Ramstad, physicien au Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l’Université du Colorado, à Boulder et co-auteur de la nouvelle recherche, a déclaré dans un communiqué de la NASA .

En rapport: Photos de Vénus, la mystérieuse planète voisine

L’imageur WISPR de Parker Solar Probe a photographié Vénus lors d’un survol le 11 juillet 2020. (Crédit d’image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Laboratory / Guillermo Stenborg et Brendan Gallagher)

La nouvelle recherche montre comment les scientifiques se démènent pour étudier Vénus avec toutes les observations sur lesquelles ils peuvent mettre la main, depuis missions sur notre planète voisine sont rares.

«J’étais tellement excité d’avoir de nouvelles données de Vénus», a déclaré dans le même communiqué Glyn Collinson, spécialiste des instruments au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland et principal scientifique de l’étude.

L’équipe a étudié les données Parker Solar Probe recueillies le 11 juillet, le vaisseau spatial troisième passage de Vénus , lorsque la sonde est arrivée à seulement 830 kilomètres de la planète. (Il a depuis effectué un quatrième survol, le 20 février.) Pendant le survol, sept minutes de données d’un instrument appelé FIELDS ont trouvé un type spécifique d’émission radio à basse fréquence. Et quand Collinson a vu ces données pour la première fois, elles lui semblaient familières, mais il ne pouvait pas les placer.

«Puis le lendemain, je me suis réveillé», dit-il. « Et j’ai pensé, ‘Oh mon dieu, je sais ce que c’est!' »

Le modèle correspond aux données qu’il a vues recueillies par une mission complètement différente de la NASA: le Vaisseau spatial Galileo qui a étudié Jupiter et ses lunes de 1995 à 2003. Chaque fois que Galileo s’est enfoncé dans l’ionosphère d’une lune jovienne, il a enregistré le même type de signal radio que Parker Solar Probe capté à Vénus.

En rapport: La sonde solaire Parker de la NASA capture une superbe photo de Vénus lors d’un survol rapproché

Mais l’excitation ne consiste pas simplement à détecter l’ionosphère de Vénus. Au lieu de cela, l’intrigue vient de la suggestion des observations que du côté obscur de la planète, la densité des particules de plasma hautement chargées dans l’ionosphère change en réponse au comportement du soleil.

Au moment des nouvelles observations, le soleil était à peine six mois après le point bas de son cycle d’activité de 11 ans. Pratiquement, c’est une différence frappante par rapport aux précédentes détections de l’ionosphère de Vénus, effectuées par Pioneer Venus Orbiter de la NASA en 1980 et 1992, lorsque le soleil était presque à son plus actif.

Après cette observation vieille de plusieurs décennies, les instruments au sol suggéraient que, tandis que d’autres couches de L’atmosphère de Vénus est restée constante, la densité du plasma de l’ionosphère était beaucoup plus faible plus près du minimum solaire que ce qu’indiquaient ces observations de Pioneer au maximum solaire. Mais plus tard, les vaisseaux spatiaux n’ont pas pu faire de détections similaires, laissant ce soupçon non confirmé jusqu’à ce que ces nouvelles données soient transmises à la Terre.

Malheureusement pour les chercheurs, les nouvelles observations ne peuvent pas les aider à décider entre deux hypothèses principales sur les causes de l’évolution de la densité plasmatique nocturne. Une telle connaissance aiderait à façonner la compréhension des scientifiques sur la façon dont l’atmosphère de Vénus s’échappe de la planète et se dirige vers l’espace.

En rapport: Bonjour venus! Parker Solar Probe effectue un deuxième survol planétaire.

Toutes les observations de Parker Solar Probe sur Vénus sont des bonus, des extras au-delà du primaire du vaisseau spatial mission d’étudier le soleil .

« Le but de voler par Vénus est de ralentir le vaisseau spatial afin que Parker Solar Probe puisse plonger plus près du soleil », a déclaré Nour E. Raouafi, scientifique du projet Parker Solar Probe au Laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins dans le Maryland. même déclaration. « Mais nous ne manquerions pas l’occasion de rassembler des données scientifiques et de fournir des informations uniques sur une planète mystérieuse telle que Vénus. »

Et c’est une chance pour les scientifiques de Vénus. Un seul vaisseau spatial est actuellement en orbite autour de l’étrange jumeau de la Terre, le Japon Akatsuki mission, bien que la NASA évalue deux vaisseaux spatiaux potentiels qui pourraient visiter le monde dramatique, avec une décision due plus tard cette année.

« Pour voir Vénus maintenant, tout est question de ces petits aperçus », a déclaré Collinson.

La recherche est décrite dans un document publié le 3 mai dans la revue Geophysical Research Letters.

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @meghanbartels. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.