Un monde caché de bactéries et de champignons découvert sur les dessins de Léonard de Vinci

Léonard de Vinci est célèbre pour ses œuvres d’art élaborées et nuancées et ses idées technologiques avancées. Mais de nouvelles recherches ont révélé un autre niveau de complexité à ses dessins: un monde caché de minuscules formes de vie sur ses œuvres.

Les résultats, selon les chercheurs, pourraient aider à construire un «catalogue» de microbiome pour les œuvres d’art. Chacune des pièces contenait une collection de microbes suffisamment unique pour que les chercheurs l’auraient à nouveau identifiée plus tard uniquement à partir d’une étude de sa biologie microscopique. Et les microbiomes des dessins avaient suffisamment d’éléments clés en commun pour aider les chercheurs à repérer les contrefaçons en fonction des différences de leurs microbiomes, ou même des dessins authentiques qui avaient été stockés dans des conditions différentes au cours des siècles. Les chercheurs ont également montré que les dessins de da Vinci avaient un microbiome significativement différent de celui attendu, avec beaucoup de bactéries et d’ADN humain – probablement une conséquence de siècles de manipulation par des restaurateurs d’art et d’autres personnes. Des microbes connus pour faire dégrader le papier au fil du temps étaient également présents, montrant pourquoi les efforts de ces restaurateurs avaient été nécessaires L’étude se résume à un exercice de preuve de concept, montrant comment les microbiomes pourraient, à l’avenir, révéler des histoires inattendues de certaines œuvres d’art ou aider détecter les faux.

Les chercheurs ont examiné le matériel biologique microscopique, vivant et mort, dans sept des dessins «emblématiques» du maître, et ont trouvé une diversité inattendue de les bactéries , champignons et humain ADN . La plupart de ce matériel a probablement atterri sur les croquis bien après la mort de da Vinci il y a 501 ans, donc l’ADN (ou la majeure partie du moins) provient probablement d’autres personnes qui ont manipulé les dessins au cours des siècles et non du polymathe lui-même. Mais les nouveaux matériaux biologiques ont une histoire à raconter.

La plus grande surprise, ont écrit les chercheurs, était la forte concentration de bactéries dans les dessins, en particulier par rapport aux champignons. Des études antérieures ont montré que les champignons ont tendance à dominer les microbiomes des objets en papier tels que ces dessins, mais dans ce cas, une quantité inhabituellement élevée de bactéries humaines et d’insectes (probablement des mouches qui ont fait caca sur le papier à un moment donné) étaient présentes.

En relation: 5 choses que vous ne saviez probablement pas sur Léonard de Vinci

«Dans l’ensemble, les insectes, les restaurateurs et la localisation géographique semblent tous avoir laissé une trace invisible à l’œil sur les dessins», les chercheurs dit dans un communiqué . « [But] il est difficile de dire si l’un de ces contaminants provient de l’époque où Léonard de Vinci en esquissait les dessins. «

La plupart de cet ADN provient probablement de personnes qui ont restauré l’œuvre à partir du 15ème siècle. L’équipe n’a pas analysé le matériel génétique avec le niveau de détail nécessaire pour voir de qui précisément il pourrait provenir.

Les chercheurs ont utilisé un nouvel outil appelé Nanopore, une méthode de séquençage génétique qui décompose et analyse rapidement le matériel génétique, pour effectuer une étude détaillée des différents matériels biologiques. Les mêmes chercheurs ont étudié les microbiomes artistiques dans le passé pour déterminer comment les statues récupérées auprès des passeurs avaient été stockées pendant qu’elles se cachaient. À l’avenir, ont-ils dit, cette technique pourrait révéler de nouveaux détails sur l’histoire d’œuvres d’art même bien étudiées.

L’étude a été publiée vendredi 20 novembre dans la revue Frontières en microbiologie .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.