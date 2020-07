Un moment emblématique de Baby Yoda a trompé les fans en leur faisant croire…

L’une des scènes les plus emblématiques de Baby Yoda Le mandalorien était en fait CGI. L’équipe VFX a récemment révélé quelques secrets dans les coulisses pour donner vie à l’enfant pour la série à succès Disney +. Alors que la majeure partie de la série utilise une marionnette pratique pour Baby Yoda, il y avait des moments où CGI était nécessaire pour obtenir la bonne sensation pour des scènes particulières, y compris l’une des scènes les plus cruciales de la série.

Le mandalorien La saison 1 commence avec Din Djarin rencontrant l’enfant pour la première fois. Au moment où nous arrivons à l’épisode 2, il est clair qu’il y a quelque chose de très spécial chez ce petit mec vert. Lorsque Mando est jeté par le Mudhorn, nous voyons Baby Yoda utiliser la Force pour la première fois, ce qui a époustouflé la première fois. Guerres des étoiles les fans ont été accrochés à partir de ce moment-là. En fait, cette image de Baby Yoda faisant le gros du travail a été réalisée avec CGI. Le superviseur de l’animation Hal Hickel explique.

“Nous avons eu une poignée de clichés de l’Enfant où ce n’était pas la marionnette. Bien sûr, la marionnette fait le gros du travail dans le spectacle – la marionnette est la ligne de base – mais à ce moment-là, nous étions encore en train de déterminer ce que le marionnette pouvait faire et comment en tirer le meilleur parti. Cette photo particulière du bébé utilisant la Force pour ramasser le Mudhorn a été la plus difficile du point de vue de la CG parce que c’était un moment de performance tellement important – son visage était si concentré. Nous essayaient de nous assurer que nous ne faisions pas plus que la marionnette ne pouvait faire, et que nous ne brisions pas ce qui est génial, charmant et parfait dans la marionnette. “

Alors que l’aspect Baby Yoda des scènes de Mudhorn a été réalisé en CGI, le reste a été réalisé en live-action. De la machinerie lourde a été amenée pour creuser des trous afin de donner l’impression que Din Djarin a vraiment été jeté dans la Terre par la gigantesque bête. Il a fallu beaucoup de travail pour obtenir les bons clichés, y compris pour que Baby Yoda soit parfait. Le directeur de la photographie Baz Idoine avait ceci à dire à propos de ce jour particulier sur le plateau.

“Nous avons tourné la scène sur le terrain dans une grande et immense fosse de boue sous un soleil brûlant. L’équipe de cascadeurs a fait un excellent travail en jetant Mando dans la boue, mais le plan le plus important de toute la scène est celui-là magnifique de Mando. profil avec le Mudhorn flottant au-dessus de lui. [There’s a] gros plan sur Mando quand il n’a plus rien à donner: tout ce qu’il peut faire est de lever son couteau sur cette bête qui charge, il est prêt à accepter comme destin. Puis il lève les yeux et la bête flotte et il se retourne pour regarder l’enfant. C’est un moment fantastique et c’était une joie de tourner. “

Quoi qu’il en soit, même si Baby Yoda était 100% CGI, Guerres des étoiles les fans l’aimeraient probablement toujours. La conception du personnage est presque trop parfaite, mais le fait qu’il s’agisse d’une marionnette de la vie réelle contribue à ajouter à la magie. L’acteur / réalisateur Werner Herzog est toujours amoureux de son expérience de travail avec l’enfant sur Le mandalorien ensemble. Quand on a parlé de CGI. Herzog a poussé pour plus de la marionnette.

Même des mois après avoir joué dans Le mandalorien, Werner Herzog jaillit toujours de Baby Yoda et du triomphe technique que Jon Favreau et Dave Filoni ont remporté pour la série. Les fans ont hâte de voir ce qui va suivre pour Din Djarin et l’enfant, mais ils pourraient revenir pour revoir la saison 1 pour voir s’ils peuvent repérer où le personnage est CGI et non la marionnette. Les entretiens avec Le mandalorien l’équipe créative était à l’origine dirigée par Variety.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Baby Yoda, Disney Plus, Streaming