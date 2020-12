Un mobile Motorola jusqu’alors inconnu est divulgué

La version supérieure du Motorola Capri, le Capri Plus, a été divulguée.

Motorola a hâte de nous offrir une 2021 cahoteuse. L’entreprise américaine a de nombreux projets en cours, allant d’un produit phare avec Snapdragon 888, à un milieu de gamme comme le Moto G de 2021 qui apporterait Snapdragon 865 ou deux terminaux pour l’entrée de gamme sous l’égide de « Capri ».

Justement, les dernières informations qui nous parviennent de Chine se réfèrent à la série de terminaux Motorola pour la gamme d’entrée. À ce jour, nous avons eu un bon tas de rumeurs cela nous a permis de nous faire une idée de ce à quoi ressemblerait la série Capri, mais quelques enregistrements sur GeekBench ont peut-être définitivement révélé les gâteaux.

Un Motorola jamais vu?

Au début, un terminal avec le nom de code « Lenovo XT2129-3 » est passé par le registre GeekBench, et il y a quelques jours deux autres smartphones avec un numéro de modèle très similaire sont apparus, Motorola XT2127-1 / XT2127- 2. Selon les informations associées, celles-ci pourraient correspondre à Motorola Capri, tandis que le téléphone initial de Lenovo (société qui a acheté Motorola) serait hypothétiquement le Capri Plus, donc vos spécifications ont été exposés.

Ainsi, selon ces informations de GeekBench, le Lenovo XT2129-3 (désormais Motorola Capri Plus) équiperait un processeur Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 ou 6 Go de RAM, 64 ou 128 de ROM et Android 11 comme système d’exploitation principal. De plus, il intégrera un Écran HD + avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

En ce qui concerne la section caméras, dans le Motorola Capri, nous trouverons une configuration à quatre objectifs avec un capteur principal de 64 MP, un grand angle de 8 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra macro de 2 MP. En se déplaçant vers l’avant, la caméra selfie aurait une résolution de 13 MP.

Étant donné que le modèle standard, connu sous le nom de Capri, et sa version supérieure, le Capri Plus, sont déjà sur de nombreux sites de comparaison, sa mise sur le marché semble imminente. Si oui, serait-ce le Premier smartphone de Motorola à voir le jour en 2021.

