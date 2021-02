Un mobile basique mais qui coûte 1000 euros: c’est ce qu’il y a de neuf dans Caviar

À ce stade du film, vous connaissez sûrement tous Caviar, cette entreprise quelque peu collante qui se consacre à prendre des téléphones haut de gamme tels que les iPhones ou les Samsung, les baignant dans l’or et les vendre à des prix vraiment exorbitants.

Maintenant, Caviar fait également une expérience étrange comme cet iPhone sans appareil photo ou l’appareil que nous vous apportons ensuite, un appareil normal et actuel mais avec un prix qui ne laisse personne indifférent.

Caviar Origin: un téléphone normal pour 1000 euros

Lorsque vous dépensez 1000 euros ou plus sur un appareil mobile, c’est parce que vous voulez les dernières nouveautés du marché. C’est-à-dire, un appareil avec le meilleur processeur et l’appareil photo le plus complet du marché, ou ce qui est pareil, l’une des nombreuses gammes haut de gamme qui existent aujourd’hui sur le marché de la téléphonie mobile.

Maintenant, Caviar arrive et présente l’Origin, un téléphone qui ne surprend vraiment en rien sauf une chose, son prix élevé.

Inspiré d’un téléphone Vertu classique, cet Origin est livré avec le système d’exploitation Android et l’une des principales revendications de la société est qu’il est livré avec WhatsApp préinstallé en standard. En outre, il apporte également un clavier physique à l’ancien téléphone, et est-ce que pour le moment, personne ne nous a assuré que cet appareil dispose d’un écran tactile.

Concernant les matériaux utilisés, Le caviar n’a rien révélé jusqu’à présent mais compte tenu de son goût pour l’or, nous sommes sûrs qu’en plus de cela, il transportera également d’autres métaux et pierres précieuses.

Cela dit, Caviar Origin peut être acheté plus tard cette année au prix de départ de 1000 €.. Nous vous recommandons, si vous souhaitez dépenser tout cet argent sur un appareil mobile, d’acheter d’autres appareils tels que le Samsung Galaxy S21 Ultra, qui, honnêtement, en plus d’être beaucoup plus beau, possède de bien meilleures fonctionnalités.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂